Медики назвали напиток, который убивает наших детей
Медики утверждают, что употребление фруктовых соков с высоким содержанием сахара опасно для детского здоровья. Риск забелеть астмой возрастает на 77%.
Американские исследователи считают, что избыток сахара провоцирует воспаления, которые и проводят к целому букету заболеваний. Неумеренное употребление сахара приводит к ожирению, а ожирение непосредственно связано с развитием астмы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил slava в категорию Педиатрия
Добавить комментарий