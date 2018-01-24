Медики назвали напиток, который убивает наших детей

Ваш ребенок, как и многие другие дети, обожает пить пакетированные фруктовые соки? Знайте, что вы собственными руками роете ему могилу, если разрешаете пить этот напиток.Медики утверждают, что употребление фруктовых соков с высоким содержанием сахара опасно для детского здоровья. Риск забелеть астмой возрастает на 77%.Американские исследователи считают, что избыток сахара провоцирует воспаления, которые и проводят к целому букету заболеваний. Неумеренное употребление сахара приводит к ожирению, а ожирение непосредственно связано с развитием астмы.