Что нужно кушать, чтобы росла грудь

Уже не один десяток лет по миру ходит множество мифов о том, как без хирургического вмешательства можно сделать грудные железы более пышными. Но правда ли все это? Именно над этим вопросом мы сегодня и поразмышляем, а также попытаемся развеять несколько мифов о том, что некоторые продукты способны увеличить грудь при регулярном употреблении.Наверное, все слышали о том, что нужно есть много капусты и тогда мы будем иметь красивую большую грудь. Конечно, будучи в детском возрасте, мы верили во все это и поглощали капусту килограммами, но как мы не старались все равно большая грудь досталась не всем. Ученые когда слышат снова о капусте от которой растет грудь просто начинают смеяться. Конечно в некоторой степени капуста влияет на рост груди у подростков, но только если смотреть со стороны количества витаминов и полезных веществ в ней. Для того, чтобы во время активного роста с ростом не было проблем подросток должен постоянно получать полезные микроэлементы и витамины в большом количестве.Также можно за основу взять и то, что в капусте находится фолиевая кислота, а именно она способствует тому, чтобы начинали расти новые клетки. Данную кислоту можно также найти и в других продуктах: красная рыба, бобы, молочные продукты, морковка, злаковые, свиное мясо и печень. Конечно фолиевая кислота сможет повлиять на рост груди, но только в период полового созревания, когда организм начинает очень быстро расти и приобретать уже взрослые очертания. В уже более взрослом возрасте капуста совершенно не может повлиять на то, чтобы ваша грудь увеличивалась, ведь ее размер в основном формируется генетическим путем, а его уж точно ни капуста, ни морковка перепрограммировать не сможет. Конечно это не значит, что капусту можно не кушать. Это очень полезный овощ, а вместе с остальными полезными продуктами она поможет вам поддерживать вашу грудь в хорошем состоянии и при этом не важно какой у вас размер.Все знают еще со школьных уроков биологии, что женская грудь растет в период полового созревания под влиянием эстрогенов. Также известно и то, что в некоторых продуктах можно найти фитоэстрогены, которые есть растительными аналогами женских гормонов. Очень много их в семенах льна и соевых продуктах. Многие могут задать вопрос о том, можно ли при помощи таких заменителей немного увеличить себе грудь? Единственное, что вы получите в результате употребления таких продуктов в больших количествах — это несколько лишних килограмм, которые естественно сделают ваши формы более округлыми. Но стоит помнить, что всего должно быть в меру и таким образом вы можете себе сильно подорвать здоровье. К тому же как показывают многочисленные опыты сам фитоэстроген не влияет на то, чтобы грудь росла, она просто покрывается слоем жира и из-за этого соответственно увеличивается размер.Существует еще очень много самых разных «способов» и советов, как увеличить грудь в домашних условиях. Поверьте, все они не действительны и могут только навредить вам. Единственное, что в такой ситуации действительно безвредно немного увеличит вашу грудь и подтянет ее — это физические нагрузки. Конечно накачивать вы будете не саму грудь ( она состоит из жировой ткани и накачать ее нельзя), а мышцы грудной клетки. Они будут увеличиваться и соответственно делать вашу грудь чуточку больше и более подтянутую.