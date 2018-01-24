Стройность может быть сигналом нездоровья

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В некоторых случаях худоба и стройность могут тревожным сигналом болезни, - в частности, такой как целиакия. При данном аутоиммунном нарушении тонкая кишка повреждается собственной иммунной системой человека.Целиакия, связанная с непереносимостью белка глютена, относится к генетическим заболеваниям, - у человека с этим нарушением оно часто имеется и у кого-то из близких первой степени родства, об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Бояринцев. По словам эксперта, целиакия может также проявляться как следствие хирургического вмешательства, вирусного заболевания, тяжелого стресса, родов.Больные целиакией отличаются способностью съедать большое количество пищи, не поправляясь. Это связано с тем, что их организм не в состоянии получать достаточно питательных веществ из-за нарушений ворсистого слоя на внутренней поверхности тонкой кишки. Но такая черта – отнюдь не во благо. При целиакии повышается риск появления лимфомы, аденокарциномы, остеопороза, малокровия, судорог, нарушений внутриутробного развития.Владимир Бояринцев подчеркнул, что единственным способом лечения целиакии является строгое соблюдение безглютеновой диеты, причем, пожизненное. Основу рациона должны составлять продукты, богатые белком и солями кальция - отварная рыба, картофель, гречка, творог, кефир, яблоки, шиповник. Нельзя есть продукты, содержащие пшеницу, рожь, ячмень и овес.«Для большинства больных этого оказывается достаточно, чтобы остановить имеющиеся симптомы и предупредить возникновение новых. У взрослых пациентов кишечные ворсинки и их функция полностью восстанавливаются в течение 3–6 месяцев», - поделился эксперт.