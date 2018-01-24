Диетологи объяснили, что чаще всего вызывает "зверский" аппетит

По мнению экспертов, склонность к обжорству у людей вызвана определенными факторами.Многие люди страдают от ожирения, причиной которого является банальное переедание. В таком случае человек попросту не может соблюдать ни одну из существующих диет, потому что у него не только появляется непреодолимое желание поесть, но и ухудшается настроение, падает уровень работоспособности. Они ничего не могут поделать со своим "зверским" аппетитом и продолжают плотно питаться, вследствие чего их масса тела увеличивается с каждым днем.Группа профессиональных диетологов из Великобритании решила исследовать этот вопрос и в результате пришла к выводу, что существует всего пять факторов, заставляющих человека съедать больше, чем нужно на самом деле.Когда человек увлечен просмотром интересного кино или передачи, он рискует съесть больше. Плюс ко всему, в мозг не поступает сигнал о насыщении и аппетит продолжает усиливаться.В данном случае происходит то же, что и в ситуации с просмотром ТВ за столом.Чем больше порция, тем сильнее аппетит и риск переесть.Для насыщения нужно съедать около 300 г, 200 г из которых - овощи, а остальные 100 г - мясо, рыба или морепродукты.Когда человек видит изобилующий красивыми и вкусными блюдами стол, у него автоматически усиливается аппетит. Конечно же, хочется попробовать все и сразу, а в итоге - забитый желудок, лишний вес, отечность и другие проблемы со здоровьем.Получается, что для борьбы со "зверским" аппетитом человеку нужно кушать в тишине из небольшой тарелки, а также не накладывать себе еду с горкой.