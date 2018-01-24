Медики назвали главные признаки хронической бессоницы

Здоровый сон – это не просто определенное время, которое человек провел в спящем режиме.Это глубокий, спокойный и непрерываемый процесс. А достаточное для сна время зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому большинство из нас страдает от недосыпания и различных расстройств сна.Признаки хронической бессонницыНарушение сна происходит постоянно на протяжении месяца или периодически в течение трех месяцев.Требуется более 30 минут, чтобы заснуть.Всю ночь в голову «лезут» мысли.Страх перед невозможностью заснуть.Частые пробуждения в течение ночи.Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть.Сниженный фон настроения и депрессия.Немотивированная тревога, страх.Если вы находите у себя 4 признака из перечисленных – это повод обратиться за помощью к врачу.