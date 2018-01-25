В какое время суток можно есть углеводы?

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Употребление большого количества углеводов, особенно если это “быстрые” углеводы – сахар, белый хлеб, рис или макароны – чрезвычайно вредно для здоровья и для талии. Если Вы едите пищу, содержащую много “быстрых” углеводов и мало пищевых волокон, которые могли бы затормозить процесс их усвоения, уровень глюкозы в крови быстро повышается. Если Вы не сжигаете эту глюкозу с помощью физических упражнений, Ваша поджелудочная железа будет вынуждена производить большое количество инсулина, причем очень быстро, чтобы вернуть уровень глюкозы в норму. При этом весь «лишний» сахар будет превращаться в жир, что может привести к большим проблемам со здоровьем.Считается, что употребление углеводов перед сном намного вреднее для организма, чем такое же их количество, съеденное на завтрак. На первый взгляд это кажется естественным: в течение дня наша физическая активность поможет сжечь излишки углеводов, не превращая их в запасы жира. А когда мы едим перед сном, организм, приготовившийся ко сну, требует гораздо меньше энергии, полученной из углеводов.Но так ли это на самом деле?Доктор Адам Коллинз и его коллеги из University of Surrey провели небольшое исследование, чтобы проверить, как организм здоровых добровольцев справится с едой, содержащей много углеводов, утром и вечером. Кроме того, исследователи собирались выяснить, способен ли организм приспособиться со временем к потреблению углеводов в разное время суток.Всех участников попросили фиксировать все съедаемые углеводы, в том числе фрукты, овощи, макароны, хлеб и т.д. В течение первых пяти дней их попросили съедать большую часть своего углеводного рациона на завтрак. Затем у участников было пять дней нормального пищевого режима, после чего их попросили еще пять дней завтракать продуктами с низким содержанием углеводов и ужинать продуктами с высоким содержанием углеводов. При этом ученые постоянно контролировали уровень глюкозы в крови добровольцев.Когда исследователи проверили уровень сахара в крови испытуемых на после пяти дней высокоуглеводных завтраков, они обнаружили, что их средний уровень глюкозы в крови составил 15,9 единиц. Примерно таких результатов и ожидали авторы эксперимента. Но после пяти дней низкоуглеводных завтраков и высокоуглеводных ужинов, средний уровень глюкозы в крови добровольцев не возрос, как ожидалось, а упал до 10,4 единиц.Ученые сделали вывод, что основную роль играет не время суток, в которое вы потребляете углеводы, а в длительность безуглеводного периода, который этому предшествует. Если у Вас был большой перерыв после предыдущей порции углеводов, то Ваше тело будет более готовым к их переработке. Обычно такой перерыв – ночь, во время которой Вы спите и вообще ничего не едите. Но исследование доказало, что если таким перерывом в потреблении углеводов будет день, то результат будет таким же.Таким образом, не важно, когда именно Вы употребляете углеводы – на завтрак или на ужин. Главное – не перегружать ими организм во время каждого приема пищи. Если вечером Вы съели много углеводов, постарайтесь их не употреблять в большом количестве утром. А если Вы не ели углеводов на завтрак, не бойтесь есть макароны перед сном, особенно если Вы провели день в активном движении.