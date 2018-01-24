Антитиреоидные средства опасны для беременных

Корейские ученые из Sungkyunkwan University School of Medicine в Сеуле сообщают, что прием антитиреоидных препаратов в I триместре беременности повышает вероятность развития врожденных пороков у плода.Исследователи проанализировали данные по 2,9 млн беременностей, завершившихся рождением живого ребенка, у 2,2 млн женщин, наблюдавшихся с 2008 по 2010 год. В 12,9 тысячах случаев будущие матери принимали антитиреоидные препараты на протяжении I триместра.Расчеты показали, что пренатальное воздействие препаратов, содержащих такие действующие вещества, как метимазол и пропилтиоурацил, приводит к увеличению риска развития врожденных пороков на 31% и 16%, соответственно. Повышенная угроза развития врожденных пороков, связанных с метимазолом, сохранялась даже среди тех женщин, кто перешел на более безопасный пропилтиоурацил за несколько месяцев до зачатия или во время I триместра.Исследователи подчеркивают важность минимизации назначения препаратов с метимазолом беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Ученые также считают, что существующая рекомендация по переводу беременных пациенток с метимазола на пропилтиоурацил следует пересмотреть ввиду небезопасности обоих разновидностей лекарств.