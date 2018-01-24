Названы проверенные рецепты от изжоги

Стремительный темп жизни, нерегулярное и быстрое питание приводят к появлению изжоги.Справиться с этим неприятным ощущением непросто. Изжогу нельзя оставлять без внимания. Медики советуют после появления первых признаков изжоги сразу принимать «ответные меры».Благодаря мягкому обволакивающему действию, настой успокоит боль в желудке, избавит от приступов изжоги и поможет нормализовать кислотность.Для приготовления нужно 2 ст. ложки семян льна всыпать в термос и залить 500 мл кипятка. Дать настояться 1-1,5 часа. После этого смесь процедить и принимать по 100 мл 4-5 раз в день.Справиться с изжогой поможет свежевыжатый сок алоэ.Из листа алоэ выдавить чайную ложку сока и развести ее стаканом кипяченой охлажденной воды. Употреблять такой напиток нужно сразу же после появления первых признаков изжоги.Такой напиток поможет справиться с сильными приступами изжоги.Для приготовления чая 20 г корней желтой горечавки нужно залить стаканом кипятка, дать настоятся в течение 20-30 минут и процедить.Пить такой напиток необходимо три раза в день по столовой ложке за 30 минут до еды.