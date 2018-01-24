Красивые ногти не всегда означают здоровье

Многие женщины практикуют постоянное наращивание ногтей и использование гелей. И это не самая безопасная практика, предупреждают врачи. По словам заведующей филиалом "Коломенский" МНПЦ Дерматовенерологии и косметологии, врача высшей категории, кандидата медицинских наук Натальи Заторской, основная угроза - полный онихолизис (отслоение ногтевой пластины).Как передает "Российская газета", Заторская призывает устраивать своим ногтям отдых от покрытия лаком хотя бы несколько месяцев в году. Это позволит ногтям частично восстановиться. По ее словам, опасный фактор - это не только "химия", которой покрывают ногти, но и инструменты, которыми делают маникюр.В любом салоне клиент рискует столкнуться с грибковыми заболеваниями и более серьезными инфекциями, включая гепатит и ВИЧ. Исходя из этого, эксперт настоятельно рекомендует изучить салон. Нужно понять, соблюдаются ли простейшие правила гигиены и антисептики, как стерилизуются инструменты."Стричь ногти нужно остро заточенным инструментом по специальным правилам: овалом - на кистях, квадратом - на стопах. Таким образом проводится профилактика врастания ногтей. А чтобы избежать образования борозд и расслоения, лучше защищать их от бытовой химии специальными перчатками, использовать увлажняющие кремы", - поясняет Заторская.