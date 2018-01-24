Пищевые добавки могут помочь спортсменам добиться успеха

Новое исследование, проведенное в Университете Огайо, показало, что всего за месяц приема полезных добавок скорость бега женщин существенно возросла. Время, за которое женщины пробегали 4,8 километра, уменьшилось почти на минуту (с 26,5 минуты до 25,6 минуты).В исследовании приняли участие 28 женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Участницы регулярно выполняли аэробные упражнения не меньше 2-3 часов в неделю в течение 6 месяцев. Кроме того, они занимались бегом.В ходе исследования половина участниц принимала добавки с железом, медью, цинком, карнитином и фосфатидилсерином, а остальные вошли в контрольную группу. Женщин попросили два раза в день выпивать напиток с добавками.Исследователи выяснили: через месяц приема добавок женщины стали за 25 минут преодолевать 10,5 километра (по сравнению с 9,7 километра в начале исследования). Еще в одном тесте участницы начали делать примерно на 4 шага больше. Все изменения были статистически значимыми.В контрольной группе существенных изменений не произошло. Следующий эксперимент с участием 36 женщин показал, что среднее время, за которое участниц пробегали определенное расстояние, уменьшилось на 41 секунду.