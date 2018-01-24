Пищевые добавки могут помочь спортсменам добиться успеха
В исследовании приняли участие 28 женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Участницы регулярно выполняли аэробные упражнения не меньше 2-3 часов в неделю в течение 6 месяцев. Кроме того, они занимались бегом.
В ходе исследования половина участниц принимала добавки с железом, медью, цинком, карнитином и фосфатидилсерином, а остальные вошли в контрольную группу. Женщин попросили два раза в день выпивать напиток с добавками.
Исследователи выяснили: через месяц приема добавок женщины стали за 25 минут преодолевать 10,5 километра (по сравнению с 9,7 километра в начале исследования). Еще в одном тесте участницы начали делать примерно на 4 шага больше. Все изменения были статистически значимыми.
В контрольной группе существенных изменений не произошло. Следующий эксперимент с участием 36 женщин показал, что среднее время, за которое участниц пробегали определенное расстояние, уменьшилось на 41 секунду.
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