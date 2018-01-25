Как вылечить упорный насморк

Этим способом поддается лечению даже хронический насморк, который, собственно, у меня и был. Врач сказала, что так лечится даже гайморит, но утверждать не берусь. Могу сказать, что мой ужасный ручей из носа прекратился на третий день интенсивного лечения, а потом исчез на… три года. Да, да. Абсолютно никакого насморка у меня не было целых три года, даже при простуде. Когда я опять «засопливила» при неожиданном гриппе, лечение было начато незамедлительно, и насморк опять убежал на несколько лет.Этому рецепту уже более 10 лет – я начала применять его в 2004 году и за все это время ринит досаждал мне 3-4 раза, да и то во время ОРВИ. Без преувеличения скажу, что для меня это лучшее народное средство против насморка, которое лечит быстро, безопасно и надолго.Итак, начинаем лечиться:Этап первый – промывание носа содовым раствором. Готовим раствор – 1 ч. ложка соды на стакан воды. Врач говорила мне промывать нос с ладошки, втягивая воду каждой ноздрей поочередно и сплевывая через рот. Но из-за больного уха (у меня был хронический отит) такой способ становился неприемлемым – вода попадала в среднее ухо, и начиналось воспаление. Я приспособила для этих целей маленький чайничек для заварки и промываю нос по методу йогов.После процедуры необходимо хорошо высморкаться. Обычно, после промывания начинается обильный выход слизи из носа, продолжающийся 5-10 минут, поэтому запаситесь салфетками. Затем можно переходить ко второму этапу.Этап второй – опыление носоглотки стрептоцидом.Растираем таблетку стрептоцида в ложке до порошка (это очень легко) и каждой ноздрей поочередно втягиваем порошок. Это удобно делать прямо из ложки, но можно скрутить из бумаги трубочку. Вдыхать порошок стрептоцида нужно так, чтобы он попадал и в горло.Одной таблетки хватает на 3-4 процедуры. Такое лечение проводят не меньше 6 раз в день в течение первых 3-4 дней (смотря по выраженности заболевания), а потом насморк прекращается вообще. Более 6 дней не лечился никто, у всех испробовавших этот метод ринит прекращался на 3-5 сутки