Все про лактозу и непереносимость лактозы

Что такое лактоза, как она используется организмом и в каких продуктах содержится. По какой причине возникает непереносимость лактозы, от каких продуктов при ней необходимо отказаться?Лактоза является одним из трех главных компонентов молока, это единственный в природе низкомолекулярный углевод животного происхождения. Молекула лактозы состоит из моносахарида галактозы и глюкозы, все молочные напитки на 99% состоят из лактозы, поэтому соединение также известно под названием молочный сахар.Лактоза была открыта в 16 веке, но в чистом виде ее удалось получить только в 17 веке, это сделал монах Фабрицио Бартолетти. На данный момент в мире ежегодно вырабатывается 660 тысяч тонн лактозы, еще 30 миллионов тонн лактозы присутствует в ежегодном мировом обороте молока. В первые годы жизни человека лактоза является основой рациона, это единственный углеводный макрокомпонент молока. Для того, чтобы получить лактозу, необходимо выпарить молочную сыворотку, а потом охладить ее. Это углеводное соединение очень легко и быстро усваивается, оно полезно для флоры кишечника и дает иного энергии для жизнедеятельности организма. Доказано, что лактоза укрепляет иммунитет, оказывает положительное влияние на нервную систему и оказывает профилактику сердечно-сосудистым заболеваниям. При попадании в организм лактоза сразу же запускает процесс образования слюны, выработки витаминов, она принимает участие в синтезе аскорбиновой кислоты и усвоении кальция. Симптомами недостатка лактозы являются вялость, усталость, сонливость, ухудшение настроения.Лактоза может нанести вред здоровью человека, только если у него присутствует ее непереносимость, а также при чрезмерном употреблении.По проявлениям передозировка лактозы похожа на аллергическую реакцию, а непереносимость объясняется недостатком или отсутствием фермента лактазы, только он может расщепить лактозу на части для последующего усвоения. Если в кишечник попадает непереваренная лактоза, то будут запущены процессы брожение, влекущие за собой пищеварительные расстройства.Непереносимость лактозы может быть врожденной и приобретенной. Иполактазия или врожденная непереносимость лактозы является фактом, с которым нужно смириться, если организм не толерантен к глюкозе, то это никак нельзя исправить. Гиполактазия, то есть приобретенная непереносимость лактозы успешно поддается коррекции специальными препаратами с содержанием необходимых ферментов.Исследование представленности непереносимости лактозы среди разных этнических групп показали любопытные результаты. Среди белокожего населения планеты лактозу частично или полностью не могут усваивать не более 15%, среди темнокожего населения – около 70%. Европейские жители практически не страдают от непереносимости лактозы, а жители африканского континенты, некоторые азиатские народы и эскимосы частично или полностью лактозу не воспринимают. Ряд ученых объясняют эту расовую закономерность традициями народов, принятым среди них хозяйственным укладом, к примеру, у тех народов, которые занимались скотоводством не наблюдается проблем с усвоением молока. Наличие непереносимости лактозы можно считать генетическим показателем наравне с анализом ДНК, к примеру, представители народов Балтии, немцы и славяне никогда не страдают от непереносимости лактозы.Не нужно смотреть на непереносимость лактозы, как на приговор, даже если это полная врожденная непереносимость. Если организм человека не может усваивать цельное молоко, то ему на помощь придут кисломолочные продукты – творог, сыр, йогурты, кефир, сметана. При частичной непереносимости глюкозы усвоение молочного сахара можно ускорить овощами, фруктами и порошком из какао-бобов. Для многих людей с непереносимостью лактозы допустимой нормой является 100 мл молока, при употреблении продукта в таких количествах неприятные последствия отсутствуют. В среднем на 100 мл молока приходится 4,5 грамма лактозы, чем жирнее молоко, тем меньше в нем будет лактозы.