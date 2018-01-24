Этот фрукт – настоящий кладезь здоровья
В составе яблок целый набор витаминов. Больше всего витамина С, а кроме того, яблоки содержат микроэлементы калий, натрий, цинк и другие. Ученые давно выяснили, что употребление яблок положительно сказывается на здоровье человека. Яблоки улучшают работу мозга, способствуя выработке нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Это же вещество защищает от болезни Альцгеймера и помогает сохранить ясным ум до глубокой старости.
Употребление яблок помогает снизить количество вредного холестерина в крови, таким образом, риск инфарктов и инсультов снижается. Кроме того, рацион из яблок — хорошее профилактическое средство от рака легких. Все дело в том, что яблоки являются антиоксидантами. Среди фруктов, произрастающих на территории России, яблоки являются одними из самых полезных, впереди только клюква. Но клюква имеет своеобразный вкус и недолго хранится, в том время как яблоки вкусны и свежи в любое время года.
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