Этот фрукт – настоящий кладезь здоровья

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Яблоки — чрезвычайно полезный фрукт. Издревле яблоки славятся своими целительными свойствами: вспомните сказки и легенды о молодильных яблоках, о золотых яблоках. Давайте узнаем, почему надо есть яблоки каждый день.В составе яблок целый набор витаминов. Больше всего витамина С, а кроме того, яблоки содержат микроэлементы калий, натрий, цинк и другие. Ученые давно выяснили, что употребление яблок положительно сказывается на здоровье человека. Яблоки улучшают работу мозга, способствуя выработке нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Это же вещество защищает от болезни Альцгеймера и помогает сохранить ясным ум до глубокой старости.Употребление яблок помогает снизить количество вредного холестерина в крови, таким образом, риск инфарктов и инсультов снижается. Кроме того, рацион из яблок — хорошее профилактическое средство от рака легких. Все дело в том, что яблоки являются антиоксидантами. Среди фруктов, произрастающих на территории России, яблоки являются одними из самых полезных, впереди только клюква. Но клюква имеет своеобразный вкус и недолго хранится, в том время как яблоки вкусны и свежи в любое время года.