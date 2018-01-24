Противозачаточные таблетки защищают курильщиц от рака яичников
Исследователи проанализировали данные более 100 тысяч женщин, принимавших противозачаточные таблетки в период с 1995-го по 2011 год. Ученые обнаружили, что у участниц, которые пользовались противозачаточными таблетками в течение минимум 10 лет, риск рака яичников был снижен на 40%.
Благодаря оральным контрацептивам у женщин, бросивших курить, риск рака яичников оказался ниже на 30%, а у участниц, которые все еще курили, - на 66%. Кроме того, оральные контрацептивы на 34% уменьшали вероятность развития рака эндометрия. Заметнее всего риск снижался у курильщиц.
Специалисты подчеркивают: курение повышает вероятность развития муцинозного рака яичников на 77%. Кроме того, риск рака яичников возрастает из-за ожирения, менопаузы и первой беременности после 35 лет. Также к раку яичников склонны женщины, которые не рожали.
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