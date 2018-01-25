Как предупредить развитие импотенции?

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В первую очередь надо обратить внимание на регулярность вашей половой жизни. Хотя границы частоты половых контактов очень широки (от одного раза в неделю до 2-3 в сутки), оптимальным считается 2-3 интимных контакта в неделю. Воздержание негативно сказывается на состоянии половых возможностей в будущем.Помните: после двухлетнего воздержания мужчина просто охладевает к сексу, и этот процесс необратим. Особенно вредно воздержание для мужчин старше 40 лет. Пациентам без постоянной партнерши полезно мастурбировать.Во-вторых, по возможности уменьшите воздействие на свое здоровье неблагоприятных экологических факторов: пользуйтесь в домашних условиях очистителями воздуха и кондиционерами, установите на кухне электрическую вытяжку.Пользуйтесь фильтрами для очистки воды. Уменьшите контакт с веществами, обладающими эстрогеноподобным действием (диоксин, пестициды и т. д.), содержащимися в окружающих нас предметах, почве, продуктах питания. Попадая в организм беременных женщин и мальчиков, они могут вызвать недоразвитие половых органов.Во время отпуска выезжайте отдыхать в экологически чистые районы.Правильно питайтесь: сократите потребление животных жиров и углеводов, следите за массой тела. Вы должны получать достаточное количество витаминов и микроэлементов.Создайте в семье доброжелательную, по возможности исключающую стрессы обстановку.