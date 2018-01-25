Как предупредить развитие импотенции?
Помните: после двухлетнего воздержания мужчина просто охладевает к сексу, и этот процесс необратим. Особенно вредно воздержание для мужчин старше 40 лет. Пациентам без постоянной партнерши полезно мастурбировать.
Во-вторых, по возможности уменьшите воздействие на свое здоровье неблагоприятных экологических факторов: пользуйтесь в домашних условиях очистителями воздуха и кондиционерами, установите на кухне электрическую вытяжку.
Пользуйтесь фильтрами для очистки воды. Уменьшите контакт с веществами, обладающими эстрогеноподобным действием (диоксин, пестициды и т. д.), содержащимися в окружающих нас предметах, почве, продуктах питания. Попадая в организм беременных женщин и мальчиков, они могут вызвать недоразвитие половых органов.
Во время отпуска выезжайте отдыхать в экологически чистые районы.Правильно питайтесь: сократите потребление животных жиров и углеводов, следите за массой тела. Вы должны получать достаточное количество витаминов и микроэлементов.
Создайте в семье доброжелательную, по возможности исключающую стрессы обстановку.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stefan в категорию Урология
Добавить комментарий