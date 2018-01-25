В ближайшие десятилетия число пожилых людей с болезнями удвоится

Люди, которым на сегодняшний момент около 60 лет, будут страдать, по меньшей мере, от четырех болезней к моменту достижения 80-летнего возраста, считают ученые из Университета Ньюкасла.Ожидается, что к 2035 году мужчины будут жить на 3,6 года дольше, а женщины – на 2,9 года дольше, чем сейчас, но две трети этого дополнительного времени будут потрачены на многочисленные болезни, говорится в исследовании. Заболеваемость раком среди пожилых людей должна увеличиться на 179,4%, а заболеваемость диабетом – на 118,1%, добавляют эксперты. По их мнению, это связано с ростом показателей ожирения и снижением уровня физической активности, что, в свою очередь, делает людей менее здоровыми. Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет число людей в возрасте 85 лет и старше удвоится.Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали три исследования по старению, которые позволили им создать прогностические модели, оценивающие будущие уровни заболеваемости. Полученные результаты показали, что в период между 2015 и 2035 годами число пожилых людей с четырьмя и более заболеваниями удвоится. Из этих людей треть будет иметь плохое психическое здоровье, включая слабоумие или депрессию. По словам специалистов, рост заболеваемости будет обусловлен увеличением численности населения в возрасте 85 лет и старше.