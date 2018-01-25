Ученые выяснили причину болезненных менструаций у женщин
Тяжелое кровотечение поражает одну из трех женщин и может привести к серьезной анемии, при которой наблюдается острая нехватка эритроцитов, переносящих кислород по телу. Современные методы лечения болезненных менструаций основаны на гормонах и часто снижают шансы на последующую беременность. Кроме того, гормональное лечение чревато побочными эффектами, и нередко женщинам, страдающим от болезненных месячных, приходится решаться на гистерэктомию.
В ходе испытаний исследователи изучили внутренний слизистый слой матки, известный как эндометрий. Было установлено, что пониженный уровень кислорода подавляет выработку белка под названием HIF-1, который стимулирует восстановление эндометрия матки. Согласно полученным данным, женщины с болезненными менструациями имели пониженный уровень белка HIF-1 по сравнению с женщинами с нормальной кровопотерей во время менструаций.
Эксперимент на мышах с использованием препарата для повышения уровня белка HIF-1 привел к ускорению восстановления слизистой матки и снижению кровопотери.
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Добавил stefan в категорию Гинекология
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