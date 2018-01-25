Ученые выяснили причину болезненных менструаций у женщин

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили причину, по которой некоторые женщины имеют более болезненные менструации, чем другие. После нескольких лет исследований команда специалистов определила ключевой белок, который помогает восстановить слизистую матки во время менструации, ограничивая потерю крови. Эксперты обнаружили, что некоторые женщины имеют более низкий уровень кислорода в крови, что приводит к более медленному продуцированию этого белка и, следовательно, к более интенсивной кровопотере. По словам медиков, данное открытие может проложить путь к развитию негормонального лечения тяжелых менструаций без необходимости прибегать к гистерэктомии – хирургическому удалению матки.Тяжелое кровотечение поражает одну из трех женщин и может привести к серьезной анемии, при которой наблюдается острая нехватка эритроцитов, переносящих кислород по телу. Современные методы лечения болезненных менструаций основаны на гормонах и часто снижают шансы на последующую беременность. Кроме того, гормональное лечение чревато побочными эффектами, и нередко женщинам, страдающим от болезненных месячных, приходится решаться на гистерэктомию.В ходе испытаний исследователи изучили внутренний слизистый слой матки, известный как эндометрий. Было установлено, что пониженный уровень кислорода подавляет выработку белка под названием HIF-1, который стимулирует восстановление эндометрия матки. Согласно полученным данным, женщины с болезненными менструациями имели пониженный уровень белка HIF-1 по сравнению с женщинами с нормальной кровопотерей во время менструаций.Эксперимент на мышах с использованием препарата для повышения уровня белка HIF-1 привел к ускорению восстановления слизистой матки и снижению кровопотери.