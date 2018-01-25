Медики рассказали, чем грозит обморожение

Обморожение возможно и при нулевой отметке на термометре, и в теплую слякотную погоду. Поэтому в оттепель, выходя, например, на прогулку с ребенком, не стремитесь одеться полегче.1-я, легкая. Развивается после кратковременного действия холода. Характеризуется бледностью кожных покровов, болевыми ощущениями в месте поражения и, наконец, потерей чувствительности. Такие же симптомы испытывает человек, получивший обморожение 2-й степени. Прибавляются также пузыри, наполненные светлой жидкостью, которые образуются на пораженном участке кожи.Похожая картина отмечается и на первоначальных этапах наиболее тяжелых обморожений – 3-й и 4-й степени. Они поначалу отличаются тем, что кожа приобретает синюшно-красный цвет, а образовавшиеся на ней пузыри содержат кровянистую жидкость. Но это только внешнее впечатление.На самом деле процесс зашел уже далеко, и лишь в больнице выясняется, что у пострадавшего произошло омертвение кожи (3-я степень) или того хуже – всех мягких и костных тканей (4-я степень). То есть пациенту грозит, к примеру, ампутация отмороженных пальцев или стопы.Направлена она в первую очередь на восстановление кровообращения в пораженном участке и, конечно, согревание организма. Ведь холодовая травма нередко сопровождается общим охлаждением организма, а это в свою очередь может привести к заболеваниям органов дыхания, почек, суставов. Тем, кто оказывает первую медицинскую помощь, важно также знать о том, что нельзя растирать обмороженный участок снегом. Это не только дополнительно травмирует кожу, но и способствует заносу инфекции.Пострадавшего нужно поместить в теплое помещение и дать горячее питье – кофе, чай с медом или малиновым вареньем. Полезна также расширяющая сосуды рюмка водки или коньяка. Теперь о местных мероприятиях. Начинают их с наложения на обмороженную часть тела сухой чистой (желательно стерильной) повязки с толстым слоем ваты. А сверху ее обматывают шерстяным платком или шарфом. При этом руками больного места лучше не касаться, особенно при сильном обморожении.Если вскоре пострадавший почувствует легкое покалывание, жжение и боль, значит, у него стало восстанавливаться кровообращение. Через некоторое время согревающую повязку можно снять и, легко протерев кожу ваткой, смоченной в водке или разведенном спирте, наложить ее вновь.При обморожении сравнительно больших участков конечностей эффективное действие оказывают согревающие ванночки для рук и ног. Первоначальную температуру воды (18 градусов) следует в течение 20–30 минут постепенно повышать до 37 градусов.При появлении боли пострадавшему надо принять анальгин или другое болеутоляющее средство. А при неприятных ощущениях в области сердца и состоянии возбуждения поможет корвалол или валокордин. В заключение добавлю, что патологические изменения в тканях (некроз) могут проявиться не сразу, а через несколько дней после обморожения. Поэтому пострадавшему сразу желательно показаться хирургу.