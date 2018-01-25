Гомеопатия может помочь бороться с витилиго
Исследователи из Центра классической гомеопатии в Бангалоре провели исследование с участием 13 женщин и 1 мужчины. Пациенты, страдающие витилиго, наблюдались в течение 58 месяцев. Полученные результаты показали, что использование гомеопатии повлияло на всех 14 испытуемых, позволив снизить выраженность симптомов витилиго. При этом отмечается, что гомеопатия была особенно эффективна на ранних стадиях заболевания. Тем не менее, эксперты признали, что необходимы дальнейшие испытания, поскольку критики долгое время скептически относились к предполагаемым преимуществам гомеопатии.
Гомеопатические и травяные средства использовались в течение сотен лет для борьбы с различными недугами, такими как стресс, бессонница и аллергия. Тем не менее, ученые неоднократно утверждали, что эти средства настолько сильно разбавлены, что в них содержится слишком мало действующего вещества. Главный принцип гомеопатии заключается в том, что вещество, вызывающее определенные симптомы болезни, может помочь вылечить эти симптомы при использовании в слабой концентрации. Например, кофеин, который является стимулятором, применяется для лечения бессонницы в слабой дозе, а малые дозы цветочной пыльцы используются для лечения сенной лихорадки.
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