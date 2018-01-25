ТОП-10 очень полезных смузи из трех ингредиентов

Смузи — идеальный вариант перекуса, завтрака или низкокалорийного десерта. Как правило, за основу для напитка берут обычную воду, фруктовый сок, молоко, натуральный йогурт или кефир. В список ингредиентов входят всевозможные фрукты, овощи и ягоды, а также дополнительные ингредиенты: семена, овсяные хлопья, зелень, специи и пряности.Смузи — не только вкусный, но и очень полезный напиток. В нем сконцентрированы витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые укрепляют иммунитет, прекрасно бодрят и тонизируют.Диетологи составили подборку из вкусных и полезных смузи, для приготовления которых вам потребуется всего лишь три ингредиента. В эти рецепты невозможно не влюбиться!Смузи необязательно должен быть питательным. Есть множество рецептов легких напитков с детокс-эффектом, которые прекрасно тонизируют и очищают организм от шлаков и токсинов. Смузи на основе воды с огурцом и базиликом входит в их число.Нежный и ненавязчивый вкус этого смузи покорит вас с первого глотка. Огурец преимущественно состоит из воды, а значит, в таком напитке будет минимум калорий, что не может не радовать. Базилик добавит смузи особую изюминку и питательные свойства. Напиток поднимает настроение, успокаивает нервную систему, улучшает память и концентрацию.Клубника и банан — классическое сочетание ингредиентов, которое любимо нами с детства. Почему бы не окунуться в теплые воспоминания и не позволить себе снова насладиться этой прекрасной гастрономической парочкой? В смузи оба ингредиента раскрывают себя самым волшебным образом.Такой напиток заменит десерт и станет отличным вариантом легкого завтрака. Аромат смузи моментально бодрит и заряжает позитивными эмоциями. Питательные свойства напитка также не могут не радовать. В смузи содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, аминокислоты и другие полезные вещества.Любители тропических мотивов, ликуйте! Теперь на завтрак или в качестве перекуса вы сможете вновь проникнуться любимыми гастрономическими оттенками. Просто приготовьте смузи из манго и ананаса. Сочный вкус этого напитка никого не оставит равнодушным.Смузи из манго и ананаса еще и очень полезен. Манго — ценный источник витаминов и минералов, которые снимают нервное напряжение, поднимают настроение и либидо, а также защищают клетки организма от вирусов, инфекций и бактерий. Ананас не отстает: в его составе содержатся вещества, которые стимулируют жиросжигание и укрепляют иммунитет.Какой ингредиент составит идеальную пару яблоку? Конечно же, шпинат. Не секрет, что зеленые смузи — самые полезные, но этот напиток превосходит все остальные по своим полезным свойствам.Яблоки — ценный источник витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов. У британцев даже есть поговорка, согласно которой одно яблоко в день бережет от всех недугов. Шпинат подкрепляет полезные свойства яблока и добавляет в копилку этого напитка витамины группы В и Е.Груша и капуста кейл встречаются в гастрономическом мире не так уж и часто. Это еще один хороший повод наконец-то их смиксовать и получить вкусный, питательный и очень полезный напиток, который станет идеальным перекусом в течение дня.Капуста кейл — ценный источник витаминов группы В, которые благоприятно влияют на работу пищеварительной системы, умственную деятельность и состояние кожи и волос. Груша, в свою очередь, повышает защитные силы организма и его способность сопротивляться различного рода инфекциям.Смузи из грейпфрута, мяты и воды — прекрасный вариант детокс-напитка. Если вы решили устроить организму отдых и нормализовать питание, то обязательно включите этот напиток в свой разгрузочный рацион.Этот напиток не только помогает мягко очистить организм от токсинов, но и способствует ускорению жиросжигательных процессов, ведь грейпфрут — друг стройной талии. Мята делает смузи не только полезным, но и тонизирующим напитком. Такой смузи приятно выпить после тяжелого трудового дня или сразу после пробуждения вместо завтрака.Банан и финики — идеальная гастрономическая парочка. Эти два ингредиента прекрасно дополняют друг друга. Их вкус покорит сердце даже самого привередливого гурмана. Для приготовления этого смузи советуем выбирать нейтральное соевое молоко, которое не перетянет на себя слишком много внимания.И бананы, и финики отличаются высокой питательной ценностью. Такой напиток с легкостью зарядит вас энергией и бодростью на целый день, а также подарит заряд бодрости перед тренировкой. А еще смузи из бананов и фиников укрепляет иммунитет.Свекла и малина — классное сочетание ингредиентов для смузи. Готовьте такой напиток на основе натурального йогурта, чтобы по консистенции он получился максимально густым. Именно при таком раскладе этот напиток раскроется перед вами во всей своей красе.Свекла и малина — полезные ингредиенты, которые, вне всяких сомнений, подарят вашему организму большое количество витаминов. Так, свекла прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов, а также нормализует работу многих органов: печени, желудочно-кишечного тракта. Малина — прекрасное противовоспалительное средство, которое эффективно борется с бактериями и вирусами.Смузи из ягод и авокадо на основе молока заменит десерт и станет отличной альтернативой калорийным тортам и пирожным. А еще с такого напитка особенно приятно начинать день. Он наверняка будет продуктивным, солнечным и радостным.Смузи из ягод и авокадо — очень полезный напиток. В ягодах содержится большое количество ценных антиоксидантов, которые повышают защитные силы организма, а в авокадо — полезные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье сердца, сосудов и мозга.Хурма и банан — очень смелое и оригинальное сочетание. Если вы любите открывать для себя новые гастрономические вкусы, то обязательно попробуйте приготовить этот смузи. Натуральный йогурт гармонично подчеркнет сладость банана и терпкий вкус хурмы.Чем полезен такой напиток? Во-первых, он поднимает настроение, так как в бананах содержится большое количество витаминов группы В и других веществ, которые стимулируют выработку так называемого гормона счастья в организме. Во-вторых, смузи с хурмой и бананом укрепит иммунитет и нормализует работу пищеварительной системы.