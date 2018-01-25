7 проблем с лишним весом, не связанных с фастфудом и ленью

Диеты, режим питания, подсчет калорий, часы, проведенные у тренажеров, — все это известно вам не понаслышке, однако результаты совершенно не оправдывают ожиданий. Но не спешите ставить крест на красивой фигуре и опускать руки: скорее всего, причина лишних килограммов кроется несколько глубже, чем вы думали.Эксперты составили список возможных причин того, что вес остается неизменным, над которыми стоит всерьез задуматься.На протяжении всей жизни женский организм постоянно перестраивается: переходный возраст, беременность, роды, менопауза — все эти процессы сказываются на обмене веществ и могут вызвать проблемы с лишним весом. Это абсолютно естественно, но не слишком радостно.Шаг 1. Постепенно увеличивайте объем и интенсивность своей физической нагрузки: несколько упражнений, которых достаточно для юной особы, не всегда помогают сохранить форму женщинам после 30 и уж тем более после 40. Нелишним будет также вносить как можно больше разнообразия в свои тренировки: плавание, йога, фитнес, спортивные игры... В общем, правило такое: чем больше возраст — тем больше движения.Шаг 2. Не пренебрегайте консультациями врачей. Анализы и профессиональные советы специалистов совершенно необходимы, чтобы, как минимум, своевременно узнать о возможных отклонениях во время одной из гормональных перестроек.Казалось бы, что вообще может быть более полезно для фигуры?! Однако здесь есть подвох: в отличие от овощей, фрукты — это не такая уж легкая и низкокалорийная пища. Они содержат множество сахаров (глюкозу, фруктозу, сахарозу), что, само собой, сказывается на количестве калорий. Так что, возможно, причина вашего избыточного веса кроется в бездумном употреблении фруктов.Шаг 1. Заменяйте вредные сладости (торты, шоколад) фруктами — это и полезно, и вкусно. Только не увлекайтесь: связка бананов или полкило яблок в день — медвежья услуга для вашего организма.Шаг 2. Помните, что фрукты обладают разной питательной ценностью. Меньше всего калорий содержится в зеленых яблоках, грейпфрутах, гранатах, ананасах.Нарушение работы ЖКТ в результате образования шлаков, запоры, поликистоз яичников, повышающий уровень мужских гормонов, дисфункция щитовидной железы, при которой вырабатывается слишком мало гормонов, — самые разные сбои в работе организма могут быть причинами проблем с весом.Шаг 1. Подумайте о физических неудобствах, которые беспокоят вас ежедневно наряду с лишними килограммами. Понаблюдайте за своим телом, составьте список тревожных звоночков.Шаг 2. Бегом к специалисту. Он гораздо лучше, чем интернет, проанализирует ваши симптомы и поймет, в чем именно заключается проблема. Не занимайтесь самодиагностикой и дилетантским лечением.Часто список побочных эффектов от употребления препарата настолько внушителен, что многие предпочитают игнорировать его ради сохранности собственных нервов. Другие считают, что польза от лекарства в любом случае перевешивает его гипотетические недостатки. Тем не менее антидепрессанты, оральные контрацептивы, антигистаминные препараты, нейролептики, стероиды и бета-блокаторы, назначаемые при различных заболеваниях, относятся к списку медикаментов, чаще других провоцирующих прибавку в весе.Шаг 1. Не малодушничайте и внимательно изучайте список побочных эффектов каждого нового лекарства перед его употреблением. Наблюдайте за своим состоянием после начала приема.Шаг 2. Если вы заподозрили, что препарат работает совсем не в пользу вашей фигуры, без колебаний обращайтесь к врачу с просьбой подобрать другое средство. Самовольное прерывание курса или смена медикамента может навредить вам сильнее, чем вы думаете.Несмотря на то, что это скорее психологический процесс, он отразится на вашей физической форме гораздо быстрее, чем вы думаете. Психо-эмоциональная зависимость от еды может проявляться в самых разных формах:-вознаграждение себя едой за усердный труд;-еда как способ удовлетворения не связанных непосредственно с принятием пищи потребностей (например, шоколад — это прекрасный афродизиак);-еда как антидепрессант: яркий, насыщенный (и нередко искусственный) вкус дарит нам необходимые положительные эмоции.Шаг 1. Учитесь различать «географию» голода: о еде просит ваш желудок или ваша голова? Как правило, если вам нестерпимо хочется чего-нибудь эдакого, да еще и в большом количестве, речь идет точно не о банальном чувстве голода.Шаг 2. Найдите адекватную замену еде. Простого «нет» самой себе недостаточно, поскольку рано или поздно вы сорветесь. Важно понять: то, в чем вы на самом деле нуждаетесь, — это тонус и хорошее настроение. Сходите на прогулку, примите горячую ванну, рисуйте или смотрите фильмы — в общем, всякий раз, когда вам захочется «заесть» очередное переживание, не отказывайте себе в приятном времяпрепровождении.Почему-то многие не задумываясь относят стресс к причинам резкого похудения, забывая, что это может работать с точностью до наоборот. При стрессе организм начинает вырабатывать кортизол — гормон, усиливающий аппетит. Мудрая природа в случае потенциальной опасности запускает механизм, заставляющий нас запасаться калориями и энергией. Правда, времена изменились, и вид собственного несовершенного тела или проблемы на работе заставляют нас стрессовать гораздо чаще, чем необходимость бороться за выживание. Но организму этого не объяснить.Шаг 1. Учитесь расслабляться и ищите свои собственные пути ухода в нирвану: позволяйте себе ежедневный отдых и хотя бы понемногу занимайтесь тем, что вас по-настоящему успокаивает.Шаг 2. Обратитесь к специалисту. Возможно, настоящие причины вашего стресса кроются довольно глубоко и вы не в силах справиться с ними самостоятельно. Самое время заняться поисками квалифицированного психолога.О связи ожирения и недостатка сна говорится во множестве исследований. Так, согласно данным американской компании Mayo Clinic, люди, спящие по 6 часов в сутки и менее, ежегодно набирают в среднем на 5 кг больше, чем те, кто спит хотя бы 7 часов. Час разницы — а какие внушительные показатели!Шаг 1. Пересмотрите свои приоритеты. Уверены, вы сможете выкроить дополнительный час сна, если сократите время вечернего пребывания в интернете, валяния на диване или просмотра телевизора.Шаг 2. Соблюдайте режим. Чем позже вы ложитесь, тем менее эффективным будет ваш сон.