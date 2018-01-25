6 натуральных средств при бронхите

Бронхит – диффузно-воспалительное заболевание бронхов, затрагивающее слизистую оболочку или всю толщу стенки бронхов. Повреждение и воспаление бронхиального дерева может возникать как самостоятельный, изолированный процесс (первичный бронхит) или развиваться как осложнение на фоне имеющихся хронических заболеваний и перенесенных инфекций (вторичный бронхит). Повреждение слизистого эпителия бронхов нарушает выработку секрета, двигательную активность ресничек и процесс очищения бронхов. Разделяют острый и хронический бронхит, различающиеся по этиологии, патогенезу и лечению.При бронхитах на помощь приходят средства из арсенала народной медицины.Настой корня алтея лекарственного (2 части), корня солодки голой (2 части), почек сосны обыкновенной (1 часть), листьев шалфея лекарственного (1 часть), плодов аниса обыкновенного (1 часть): 1 столовую ложку смеси залить на ночь в термосе 1 стаканом кипятка. Утром процедить. Принимать по 1 столовой ложке 2–3 раза в день.Отвар корневища первоцвета весеннего: 1 столовую ложку сухого измельченного корневища залить 1 стаканом кипятка, нагревать 30 минут на кипящей водяной бане, периодически помешивая. Охладить при комнатной температуре в течение 30 минут, затем процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.Настой почек сосны обыкновенной (40 г), листьев подорожника большого (30 г), листьев мать-и-мачехи (30 г): 1 столовую ложку смеси залить на ночь в термосе 1 стаканом кипятка, утром процедить. Пить по 0,25 стакана 3 раза в день.Отвар тимьяна: 10 г травы залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут. Охладить в течение 45 минут, процедить, отжать и довести объем жидкости до 1 стакана. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза 1 в день.Настой хвоща полевого: 1 столовую ложку измельченной травы заварить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение 2–3 часов. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.Настой травы маргаритки многолетней: 2 чайные ложки травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать в закрытом сосуде в течение 2 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.