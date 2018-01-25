Новое лекарство сделает менструации менее болезненными

Ученые из Университета Эдинбурга (Edinburgh University) выяснили, почему у одних женщин менструации проходят более тяжело, чем у других. Обильные и болезненные менструации доставляют немало неудобств, но теперь, возможно, найден способ облегчить состояние таких пациенток.Авторы во главе с Джеки Мейбин (Jackie Maybin) выяснили, что за обильность менструаций и их болезненность отвечает белок HIF-1. Он участвует в процессе восстановления выстилающего матку слоя в этот период. Сильное кровотечение и сильные боли возникают в том случае, если уровень белка снижен. На то, что белка продуцируется недостаточно, указывает низкий уровень кислорода в крови.Ученые провели эксперимент на мышах: они добились усиления уровня экспрессии HIF-1 у животных. Это привело к тому, что выстилка матки восстанавливалась быстрее, а интенсивность менструального кровотечения снизилась.Исследователи считают, что лекарство, влияющее на HIF-1, поможет также уменьшить и болевые ощущения. Это дает надежду на то, что вскоре на фармацевтическом рынке появятся негормональные препараты, с помощью которых можно будет влиять на тяжесть менструаций, не затрагивая репродуктивную систему.Обильные болезненные менструации встречаются у каждой третьей женщины. Обычно такое состояние связывают с гормональным дисбалансом, а для лечения его назначают гормональные препараты. Кроме того, отмечают специалисты, многие женщины страдают от этого состояния, но не обращаются к специалистам, считая, что помочь им невозможно.