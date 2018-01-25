Умные линзы помогут наблюдать за уровнем сахара
На линзе, которую необходимо расположить на одном из глаз, находятся электроды и миниатюрное передающее устройство. Если датчики засекают отклонение от нормы, сигнал передается на специальный дисплей. Для того, чтобы «сдать анализы», достаточно всего лишь моргнуть – жидкость попадет на сенсоры, которые измерят в ней концентрацию глюкозы. Разработчики сообщили, что никакого дискомфорта пациенты испытывать не должны – хотя клинических испытаний пока не проводилось, но эксперименты на живых кроликах продемонстрировали, что животные не замечают линзы в своих глазах. На зрение линза не влияет – материал полностью прозрачен. Если испытания на людях пройдут успешно, диагностические линзы будут доступны уже менее чем через пять лет. Их создатели надеются, что изобретение также поможет диагностировать пре-диабет и другие проблемы со здоровьем.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий