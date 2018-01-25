Умные линзы помогут наблюдать за уровнем сахара

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Пациенты с диабетом вынуждены постоянно следить за уровнем сахара в крови, не допуская резких его подъемов и спадов. В настоящее время для мониторинга требуются инвазивные процедуры – необходимо прокалывать палец, чтобы получить биоматериал (кровь) для анализа. Исследователи из Южной Кореи – из Национального института науки и технологии Ульсана (Ulsan National Institute of Science and Technology) – разработали альтернативный способ. Они предложили измерять концентрацию сахара не в крови, а в слезах пациента, и создали для этого специальную легкую, гибкую и прозрачную линзу.На линзе, которую необходимо расположить на одном из глаз, находятся электроды и миниатюрное передающее устройство. Если датчики засекают отклонение от нормы, сигнал передается на специальный дисплей. Для того, чтобы «сдать анализы», достаточно всего лишь моргнуть – жидкость попадет на сенсоры, которые измерят в ней концентрацию глюкозы. Разработчики сообщили, что никакого дискомфорта пациенты испытывать не должны – хотя клинических испытаний пока не проводилось, но эксперименты на живых кроликах продемонстрировали, что животные не замечают линзы в своих глазах. На зрение линза не влияет – материал полностью прозрачен. Если испытания на людях пройдут успешно, диагностические линзы будут доступны уже менее чем через пять лет. Их создатели надеются, что изобретение также поможет диагностировать пре-диабет и другие проблемы со здоровьем.