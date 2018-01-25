Найдена связь между голоданием и сжиганием жира

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Неожиданно обнаружено влияние известного фермента на обмен жиров.Керамид-синтазы связывают жирные кислоты с аминокислотами-керамидами. Они выполняют в организме ряд важнейших жизненный функций. Примечательно, что керамид-синтазы человека и мух-дрозофил очень мало различаются. Правда, у этих насекомых имеется срузу шесть вариантов этого фермента. Тем не менее, дрозофилы служат прекрасной моделью для исследования функций кераммид-синтаз.Ученые из Института наук о жизни и медицине (LIMES) университета Бонна (Германия) выяснили, что керамид-синтаза у дрозофил закреплена также во внутренней мембране клеточного ядра. Фермент может соединяться с определенными участками ДНК и отключать некоторые гены. Этот механизм зависит от состояния упитанности насекомого. Если мушка голодает, то керамид-синтаза освобожлает ген, отвечающий за выработку фермента липаза 3.Этот фермент разлагает жир на составные части для получения энергии. Если питания животному достаточно, то ген липазы 3 блокируется. Жир при этом не используется, но сохраняется “на черный день”.