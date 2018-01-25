Как избавиться от боли в спине: 5 простых упражнений

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Эти эффективные упражнения помогут вам снять напряжение мышц в области спины и поясницы.Если у вас часто болит спина и поясница, раз в несколько дней выполняйте такие упражнения:Лягте на спину, согните ноги в коленях и вытяните руки вдоль корпуса. Оторвите бедра от пола и поднимите вверх, перенося вес на пятки. Сделайте 3 подхода по 20 повторений.Постелите на пол коврик для йоги. Лягте на живот, вытяните руки вперед. Одновременно поднимайте руки и ноги и вверх, стараясь не делать резких движений. Повторите 10-15 раз.Примите коленно-локтевую позу (на четвереньках). Поднимите одну ногу, согнутую в колене, чтобы спина с ногой были на одной линии. Сделайте 10-15 махов, потом смените ногу.Исходное положение – на спине, ноги полностью прямые. Прямые руки расположены за головой. При выдохе необходимо поднять корпус с руками и прямыми ногами одновременно вверх. Это упражнение напоминает закрывание книжки. На вдохе корпус возвращается в исходное положение. Сделайте 3-4 подхода по 10 раз.Лягте на коврик для йоги и упритесь ладонями в пол. Оторвите ноги от пола примерно на 20-30 см. Делайте движения ногами из стороны в сторону, перекрещивая их. Повторите 25 раз.