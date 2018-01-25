Брокколи и горох названы лучшими продуктами против ожирения

Горох и брокколи могут предотвратить ожирение и метаболический синдром, как показало исследование.В научном журнале Cell Host & Microbe опубликованы результаты исследования, которое показало, что включение в рацион таких продуктов, как горох и брокколи, может предотвратить ожирение. Более того, другие диетические волокна вроде черники, кокосового ореха и даже клюквы также являются очень полезными. Согласно исследователям, насыщенная волокнами диета предотвращает метаболический синдром и способствует росту содержания «хороших» бактерий в кишечнике.Брокколи и горох насыщены полезными витаминами и минералами, которые обеспечивают нормальное функционирование организма. У них множество преимуществ, и адекватный приём подобных продуктов обеспечивает профилактику целого ряда расстройств. Среди них повышенное артериальное давление, высокие показатели сахара и холестерина в крови, а также скопление жира вокруг талии.Всё эти симптомы метаболического синдрома тесно связаны с ожирением, и при отсутствии лечения синдром приводит к полноценным болезням сердца и к диабету. Метаболический синдром и ожирение зависят от содержания кишечных бактерий. А для того, чтобы микробиота кишечника была в норме, человек и должен следить за своим питанием.