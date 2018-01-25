Эти виды спорта могут ухудшить мужскую потенцию

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Оказывается, не все типы физических нагрузок полезны для мужского организма.Мужчины всегда были и есть более спортивными, нежели женщины, ведь им присуща сила, выносливость, стальной характер и другие факторы, благодаря которым они выглядят мужественно.Подавляющее большинство представителей сильного пола занимаются спортом. Они выбирают футбол, баскетбол, бокс, восточные единоборства, греблю, велоспорт, плавание и так далее, но как оказалось, есть такие виды спорта, которые могут негативно повлиять на уровень тестостерона в организме мужчины.Эти виды спорта, по мнению немецких ученых, резко снижают уровень тестостерона в крови у мужчин, а также плохо влияют на здоровье их половых органов:Марафоны для мужского организма являются стрессовыми нагрузками, которые способствуют сокращению количества тестостерона, что в дальнейшем ухудшает либидо.Неудобные седла велосипедов оказывают нагрузку на половые органы мужчины, от чего у него могут начаться проблемы с потенцией. Чтобы их избежать врачи советуют часто менять позу во время езды на велосипеде, а также подбирать более широкое седло в случае, если мужчина занимается велоспортом профессионально.Как и во время езды на велосипеде, мужские половые органы находятся под давлением, что ведет к снижению потенции.Это не значит, что бегунам следует немедленно бросить спорт и начать лежать на диване, потягивая пиво из бутыли, где тестостерон снижается со скоростью звука. Нужно во всем соблюдать меру и если уровень "мужского" гормона снижается, как утверждают ученые, то его нужно повышать за счет правильного питания, о котором может все рассказать врач.