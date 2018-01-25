

заниматься данным видом секса необходимо, полностью расслабившись;



перед занятием анальным сексом рекомендовано соблюдать правила гигиены: воспользоваться душем, сделать очистительную клизму;



в обязательном порядке использовать специальную смазку;



в момент ощущения неприятных ощущений или боли стоит прервать акт;



анальное проникновение должно быть не глубоким, медленным и не иметь резких движений, которые могут привести к образованию анальных трещин;



использовать презерватив, который после ануса стоит обязательно сменить, если вы хотите продолжать заниматься обычным сексом;



при обострении геморроя анальным сексом заниматься запрещено;



если хотите получать от анального секса пользу, им стоит заниматься не больше 2-3 раз на месяц.



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Процесс анального секса уже давно ни для кого не является секретом. Им занимаются около 60% женщин. Не остаются безразличными ласки ануса и даже со стороны некоторых мужчин, которые готовы с огромной радостью их принять. А вот мнение врачей об анальном сексе весьма противоречиво и имеет свои аргументации относительно всех «за» и «против».Такой секс несет в себе новые ощущения. Мнение врача об анальном сексе, который изучает психологию многих семейных пар сводится к пользе. Это связано с тем, что многие семейные пары, находясь долгое время вместе, находят свою сексуальную жизнь однообразной. А внесение в интимную жизнь такого секса приносит парам новое и не с чем не сопоставимое удовольствие. К тому же анальный секс не способен надоесть. Для женщины анальный секс полезен тем, что половой акт длиннее обычного. Плюс ко всему, разговоры об анальном сексе сильно возбуждают, а согласие на него говорит о доверии к своему партнеру.По словам врачей, которые изучают сексуальную жизнь, благодаря именно анальному сексу некоторые дамы, которые не могут достигнуть оргазма при обычном половом акте, получают свой первый и настоящий оргазм. В первую очередь, это связано с тем, что в прямой кишке находятся особые сексуальные зоны, массирование которых приводит к возбуждению, и как следствие, к оргазму.По мнению врачей-проктологов, анальный секс имеет свои «подводные камни». Говоря об анальном сексе, стоит упомянуть о таких заболеваниях, как геморрой и его обострение, образования трещин, растяжение стенок прямой кишки, которое в итоге ведет к диарее, недержанию, запорам и выпадению прямой кишки. С точки зрения медицины, анальный канал по своей природе совсем не предусмотрен для занятия сексом.К тому же занятия анальным сексом предусматривают высокий риск заразиться венерическими и инфекционными заболеваниями, так как слизистая оболочка прямой кишки имеет весьма тонкое строение из-за чего ее можно очень легко повредить.Говоря об анальном сексе и его вреде, врачи-проктологи обеспокоены тем, что люди, которые постоянно практикуют данный вид секса, относятся к группе риска заболеть такими смертельно опасными заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С. Это говорит о том, что стенка прямой кишки не может обеспечить защитный барьер от вируса СПИДа.Кстати, такие «любовные утехи» могут стать причиной развития даже анального рака.Для женщины анальный секс опасен в первую очередь тем, что в процессе занятия сексом из анального отверстия во влагалище на мужском пенисе может попасть инфекция. А в случае, если женщина не достаточно расслаблена или испытывает страх перед анальным сексом, она будет ощущать боль не только в самом процессе, но и после его окончания. Также у женщины может образоваться инфекция мочевых путей (уретрит и цистит).Для того чтобы избежать последствий после анального секса проктологи настоятельно рекомендуют придерживаться следующих правил:И последнее, врачи-проктологи твердят о том, что частое занятие данным видом секса может привести ко всем выше указанным последствиям.В заключение хочется добавить, что занятия анальным сексом с пользой для организма можно только в том случае, если прибегать к этому процессу правильно, а главное не часто!