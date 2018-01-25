Мнение врачей об анальном сексе
Мнение психолога об анальном сексе
Такой секс несет в себе новые ощущения. Мнение врача об анальном сексе, который изучает психологию многих семейных пар сводится к пользе. Это связано с тем, что многие семейные пары, находясь долгое время вместе, находят свою сексуальную жизнь однообразной. А внесение в интимную жизнь такого секса приносит парам новое и не с чем не сопоставимое удовольствие. К тому же анальный секс не способен надоесть. Для женщины анальный секс полезен тем, что половой акт длиннее обычного. Плюс ко всему, разговоры об анальном сексе сильно возбуждают, а согласие на него говорит о доверии к своему партнеру.
Мнение сексопатолога об анальном сексе
По словам врачей, которые изучают сексуальную жизнь, благодаря именно анальному сексу некоторые дамы, которые не могут достигнуть оргазма при обычном половом акте, получают свой первый и настоящий оргазм. В первую очередь, это связано с тем, что в прямой кишке находятся особые сексуальные зоны, массирование которых приводит к возбуждению, и как следствие, к оргазму.
Мнение врача-проктолога
По мнению врачей-проктологов, анальный секс имеет свои «подводные камни». Говоря об анальном сексе, стоит упомянуть о таких заболеваниях, как геморрой и его обострение, образования трещин, растяжение стенок прямой кишки, которое в итоге ведет к диарее, недержанию, запорам и выпадению прямой кишки. С точки зрения медицины, анальный канал по своей природе совсем не предусмотрен для занятия сексом.
К тому же занятия анальным сексом предусматривают высокий риск заразиться венерическими и инфекционными заболеваниями, так как слизистая оболочка прямой кишки имеет весьма тонкое строение из-за чего ее можно очень легко повредить.
Говоря об анальном сексе и его вреде, врачи-проктологи обеспокоены тем, что люди, которые постоянно практикуют данный вид секса, относятся к группе риска заболеть такими смертельно опасными заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С. Это говорит о том, что стенка прямой кишки не может обеспечить защитный барьер от вируса СПИДа.
Кстати, такие «любовные утехи» могут стать причиной развития даже анального рака.
Почему анальный секс полезен?
Для женщины анальный секс опасен в первую очередь тем, что в процессе занятия сексом из анального отверстия во влагалище на мужском пенисе может попасть инфекция. А в случае, если женщина не достаточно расслаблена или испытывает страх перед анальным сексом, она будет ощущать боль не только в самом процессе, но и после его окончания. Также у женщины может образоваться инфекция мочевых путей (уретрит и цистит).
Для того чтобы избежать последствий после анального секса проктологи настоятельно рекомендуют придерживаться следующих правил:
- заниматься данным видом секса необходимо, полностью расслабившись;
- перед занятием анальным сексом рекомендовано соблюдать правила гигиены: воспользоваться душем, сделать очистительную клизму;
- в обязательном порядке использовать специальную смазку;
- в момент ощущения неприятных ощущений или боли стоит прервать акт;
- анальное проникновение должно быть не глубоким, медленным и не иметь резких движений, которые могут привести к образованию анальных трещин;
- использовать презерватив, который после ануса стоит обязательно сменить, если вы хотите продолжать заниматься обычным сексом;
- при обострении геморроя анальным сексом заниматься запрещено;
- если хотите получать от анального секса пользу, им стоит заниматься не больше 2-3 раз на месяц.
И последнее, врачи-проктологи твердят о том, что частое занятие данным видом секса может привести ко всем выше указанным последствиям.
В заключение хочется добавить, что занятия анальным сексом с пользой для организма можно только в том случае, если прибегать к этому процессу правильно, а главное не часто!
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