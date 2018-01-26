Жертвам гестационного диабета грозят гипертония и болезни сердца

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Гестационный диабет связан с гипертонией, болезнями сердца и диабетом второго типа, как установили ученые.Подобно преэклампсии, гестационный диабет является временным расстройством, которое возникает в период беременности. Обычно эта разновидность диабета появляется на позднем сроке, когда организм будущей мамы требует много сахара, однако ее гормоны влияют на производство и использование инсулина. В результате глюкоза проникает в кровоток вместо того, чтобы конвертироваться в энергию. И хотя гестационный диабет является расстройством временным, его последствия, как оказалось, могут быть очень длительными.Ученые выяснили, что столкнувшиеся с гестационным диабетом женщины имеют повышенный риск ишемической болезни сердца, гипертонии и диабета второго типа в следующие годы своей жизни. Такие выводы британские исследователи получили после того, как проанализировали информацию по женщинам со всеми этими тремя заболеваниями и сопоставили с данными о том, сталкивались ли они с гестационным диабетом во время беременности.Оказалось, что при наличии гестационного диабета риск последующего развития диабета второго типа увеличивается в 20 раз. Опасность возникновения гипертонии повышается в два раза, а вероятность развития ишемической болезни сердца — в два с половиной раза по сравнению с теми женщинами, которые не страдали от гестационного диабета. Причём установлено, что жертвы данной разновидности диабета беременных сталкиваются со всеми названными выше болезнями значительно раньше в своей жизни, чем их ровесницы, не имевшие диабета.