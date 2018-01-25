Шесть правил быстрого снижения веса

Диетологи подсказали, что делать, чтобы быстро похудеть.При похудении все люди теряют вес по-разному. Кто-то может избавляться от 5 кг в неделю, а у кого-то при таком же образе жизни и диете вес уменьшается максимум на 1-2 кг. Но диетологи рекомендуют не опускать руки при первых же трудностях и несоответствиях с желаемой целью, а прислушаться к их советам и худеть, применяя следующие правила:. Этого количества жира достаточно для похудения, но не хватает для того, чтобы поддерживать здоровье. Поэтому данной границы в 25 г/сутки следует придерживаться не более месяца.Это правило окажет пользу не только в похудении, но и здоровью в целом, потому что разгрузочный день - это отличный способ очищения организма от токсинов и шлаков.Сладости, сахар, сдобная выпечка и сладкие напитки провоцируют отложение жиров в тканях, так что если вы решили похудеть, то от этих продуктов нужно отказаться.Это правило известно многим и оно действительно помогает эффективно бороться с избыточной массой тела.Чтобы избежать эффекта плацебо, когда вес останавливается на одном месте, диетологи советуют питаться по "плавающей" схеме. То есть, сегодня и завтра съедать 1500 ккал, а послезавтра и еще один день - 1800 ккал, затем снова снизить количество потребляемых калорий, а потом опять повысить. Так организм не привыкнет и будет с легкостью отдавать лишние кг.Без активных физических нагрузок похудение в принципе невозможно, так что обязательно ходите пешком, бегайте, делайте зарядку, приседайте, отжимайтесь и качайте пресс каждый день. Тренажерный зал можете посещать 3-4 раза в неделю, не пренебрегая силовыми и аэробными нагрузками.Если вы внедрите вышеперечисленные правила в свою жизнь и сделаете их новыми здоровыми привычками, то уже совсем скоро заметите, что ваш вес начал эффективно снижаться и не останавливаться на одном месте.