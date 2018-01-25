Как выглядеть молодо в 40 лет?

В наше время никто не выглядит на свой возраст. Вернее, выглядит, если живет в вакууме, полностью отрицая возможности, которые сегодня миру дарит научно-технический прогресс. Как говорила Коко Шанель, «если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура». А совершенствовать себя еще никогда не было так просто. Сегодняшнее поколение 40-летних женщин отказывается стареть. Они видят Джей Ло, которая в 48 лет выглядит лучше, чем в 28. Без натяжки, не утрируя, а буквально лучше. Видят и Светлану Бондарчук, которой никогда не дать «сильно за 40», — и ведь самые беспощадные крупные планы не дают заподозрить серьезные вмешательства. Глупо игнорировать возможность убрать морщины, пигментные пятна, вернуть на место овал лица с помощью аппаратов и отказаться от приема коэнзимов и витаминов, которые продлевают молодость. Биологический возраст сегодня не означает буквально ничего — угадать его в наши дни является квестом.Итак, что же делает сегодня женщину молодой? Какие критерии отвечают за то, чтобы вы выглядели минимум на 10 лет моложе?Субтильные дамы выглядят моложе своих сверстниц — это факт. Лишний вес выдает в женщине возраст больше, чем состояние кожи.Это кажется легко, но на самом деле на практике оказывается самым сложным пунктом. Осанка и походка прибавляют годы, если будут показывать всю тяжесть вашего прошлого и настоящего. Только легкая пружинистая походка и ровная спина. Подбородок вверх.В советские времена девушку от женщины отличала убийственная «химия». Сегодня ее разновидностью стали укладки, зафиксированные лаком и сделанные на крупный брашинг. Добавьте сюда «седое мелирование» — и вуаля, вот главная ошибка женщин, которые в 40 лет начинают выглядеть как Валентина Матвиенко. Волосы по плечи, чуть ниже плеч или короткая стрижка, если овал лица позволяет, — вот универсальный совет на все времена. Ролевые модели — та же Светлана Бондарчук или Робин Райт.Самый емкий и серьезный пункт нашего обзора. Он предполагает целый комплекс мер, поскольку понятие «антивозрастной мейкап» — это не пустой звук, а реалии нашего времени.. Выбирайте легкие текстуры — плотные подчеркнут морщины. Не перегружайте лицо бронзерами, а вот розовые румяна добавлять не бойтесь — они очень молодят. Немного хайлайтера на скулы, который добавит свечения, также мгновенно убирает пару лет.. Смоки и стрелки — с осторожностью. А вот все виды нюдового мейкапа вам в помощь. Если хочется сделать акцент на глаза, то выделяйте ресницы — они сделают взгляд распахнутым, не перегружая образ.. Красные, винные и прочие темные оттенки старят. Пастель, коралловая палитра, розовая, прозрачные блески вам в помощь.. Ни тонкие ниточки, ни модные густые брови после 40 лет не украсят вас. Только естественная форма с легкой коррекцией.Нет, никаких мини, шортов, стиля хип-хоп или, напротив, отчаянных рюшечек — если мы не хотим добиться комичного эффекта. Но и надевать «бабские робы» нам тоже не нужно. Только простая и элегантная классика: джинсы, платья, юбки по колено. И не забываем про каблуки и кроссовки — это самый простой способ омолодить образ.Три главные зоны, которые выдают возраст, — это руки, шея и область вокруг глаз. Помимо специального ухода современным женщинам рекомендуют аппаратные процедуры (Ulthera System, Skin Tyte) или инъекционные методики (биоревитализация, плазмолифтинг). Да, да, во все три зоны — руки тоже сегодня активно омолаживают.Самый простой способ убрать носогубные складки — это уколы гиалуроновой кислотой. Если раньше подобная процедура казалась чем-то радикальным, то сегодня на уколы, стирающие следы возраста, женщины заезжают к косметологу в обеденный перерыв раз в 4-5 месяцев.Нет, мы не пропагандируем ЗОЖ с полным отказом от вина и вкусной еды. Конечно, в 40 лет питание должно быть более сбалансированным, чем в 25. Но бокал хорошего вина порой действует на женщин за 40 лучше любых уколов красоты. Главное — мера. В рацион же стоит добавить самые продвинутые ингредиенты — коэнзим Q10, Омегу-3, витамины (преимущественно D), льняное масло и клетчатку.