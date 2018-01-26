Правильное питание: названы десять основных нюансов

Эксперты по здоровому образу жизни напомнили о правилах питания.

В современном обществе наблюдается тенденция к стремлению вести здоровый образ жизни. Первое правило ЗОЖ - сбалансированное питание, у которого есть много принципов.

Диетологи назвали основные нюансы правильного питания, о которых должен знать каждый:

1. После пробуждения выпивать стакан воды с долькой лимона.

2. Подготовить необходимое количество воды на день из расчета 30 мл на 1 килограмм вашего веса.

3. Употреблять пищу каждые 2-3 часа, но небольшими порциями.

4. Не пропускать завтраки. Если не успеваете готовить утром еду, тогда подготовьте ее с вечера.

5. Вечером в качестве гарнира кушать овощи.

6. Самую калорийную пищу есть до 12:00.

7. Соблюдать норму БЖУ (белков, жиров и углеводов), к примеру, количество жиров не должно быть меньше 30 г.

8. Исключить из рациона все вредные продукты: фаст-фуд, полуфабрикаты, колбаса, сосиски, чипсы, газировка и так далее.

9. Сократить до минимума количество употребляемого сахара и сладостей.

10. Вместо белого хлеба есть цельнозерновой, ржаной или с отрубями.

Соблюдайте эти принципы правильного питания и ваше здоровье будет улучшаться с каждым днем.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил stefan в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь