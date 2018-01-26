Правильное питание: названы десять основных нюансов
В современном обществе наблюдается тенденция к стремлению вести здоровый образ жизни. Первое правило ЗОЖ - сбалансированное питание, у которого есть много принципов.
Диетологи назвали основные нюансы правильного питания, о которых должен знать каждый:
1. После пробуждения выпивать стакан воды с долькой лимона.
2. Подготовить необходимое количество воды на день из расчета 30 мл на 1 килограмм вашего веса.
3. Употреблять пищу каждые 2-3 часа, но небольшими порциями.
4. Не пропускать завтраки. Если не успеваете готовить утром еду, тогда подготовьте ее с вечера.
5. Вечером в качестве гарнира кушать овощи.
6. Самую калорийную пищу есть до 12:00.
7. Соблюдать норму БЖУ (белков, жиров и углеводов), к примеру, количество жиров не должно быть меньше 30 г.
8. Исключить из рациона все вредные продукты: фаст-фуд, полуфабрикаты, колбаса, сосиски, чипсы, газировка и так далее.
9. Сократить до минимума количество употребляемого сахара и сладостей.
10. Вместо белого хлеба есть цельнозерновой, ржаной или с отрубями.
Соблюдайте эти принципы правильного питания и ваше здоровье будет улучшаться с каждым днем.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stefan в категорию Разное
Добавить комментарий