Правильное питание: названы десять основных нюансов

Эксперты по здоровому образу жизни напомнили о правилах питания.В современном обществе наблюдается тенденция к стремлению вести здоровый образ жизни. Первое правило ЗОЖ - сбалансированное питание, у которого есть много принципов.1. После пробуждения выпивать стакан воды с долькой лимона.2. Подготовить необходимое количество воды на день из расчета 30 мл на 1 килограмм вашего веса.3. Употреблять пищу каждые 2-3 часа, но небольшими порциями.4. Не пропускать завтраки. Если не успеваете готовить утром еду, тогда подготовьте ее с вечера.5. Вечером в качестве гарнира кушать овощи.6. Самую калорийную пищу есть до 12:00.7. Соблюдать норму БЖУ (белков, жиров и углеводов), к примеру, количество жиров не должно быть меньше 30 г.8. Исключить из рациона все вредные продукты: фаст-фуд, полуфабрикаты, колбаса, сосиски, чипсы, газировка и так далее.9. Сократить до минимума количество употребляемого сахара и сладостей.10. Вместо белого хлеба есть цельнозерновой, ржаной или с отрубями.Соблюдайте эти принципы правильного питания и ваше здоровье будет улучшаться с каждым днем.