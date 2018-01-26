Смартфоны делают подростков несчастными
Исследование показало, что самыми счастливыми были подростки, тратившие на электронные устройства чуть меньше часа в день. Из-за увеличения количества времени перед экраном школьники становились несчастнее. В целом, рост распространенности электронных устройств совпал со снижением уровня счастья у американских подростков. Участники исследования, родившиеся после 2000 года, были меньше довольны жизнью и менее счастливы, чем те, кто вырос в 1990-е годы. Кроме того, самооценка у них оказалась ниже.
Резкий спад уровня удовлетворенности жизнью, счастья и самооценки начался в 2012 году. В этом году обладателями смартфонов впервые стали больше половины американцев. По мнению специалистов, если подростки станут проводить перед экраном меньше двух часов в день, их уровень счастья и самооценка повысятся. Освободившееся время подростки смогут уделить спорту и живому общению.
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