Люди могут умирать от страшной зомби-болезни, выяснили ученые

Зомби-болезнь, одолевающая животных, может быть опасна для людей. Речь идет о губчатой энцефалопатии оленей, которая проявляется как крайняя степень изможденности, приводящая к смерти. Ученые Университета штата Колорадо считают, что этот недуг может передаваться человеку.Болезнь действует коварно: она изводит до полного истощения, пока измученное животное не напоминает зомби, которое бесцельно бродит по лесу. Причина в том, что прионы — специфические белки с дефектной структурой — атакуют нормальные белки, превращая их в прионы. В итоге все тело больного превращается в некий сгусток прионов, что вызывает отмирание нервной ткани, а затем и окончательную смерть. Ученые насчитывают несколько подобных болезней — коровье бешенство, скрейпи, болезнь Крейтцфельдта – Якоба, куру, фатальная семейная бессонница. Ужас в том, что пока медики не могут излечить ни одно из них.Заразиться этими недугами, а в частности болезнью зомби, можно употребляя в пищу мясо животного, например оленя. Недуг может проявиться через два года после заражения. Зомби-болезнь, одолевающая животных, может быть опасна для людей. Речь идет о губчатой энцефалопатии оленей, которая проявляется как крайняя степень изможденности, приводящая к смерти. Ученые Университета штата Колорадо считают, что этот недуг может передаваться человеку.Болезнь действует коварно: она изводит до полного истощения, пока измученное животное не напоминает зомби, которое бесцельно бродит по лесу. Причина в том, что прионы — специфические белки с дефектной структурой — атакуют нормальные белки, превращая их в прионы. В итоге все тело больного превращается в некий сгусток прионов, что вызывает отмирание нервной ткани, а затем и окончательную смерть. Ученые насчитывают несколько подобных болезней — коровье бешенство, скрейпи, болезнь Крейтцфельдта – Якоба, куру, фатальная семейная бессонница. Ужас в том, что пока медики не могут излечить ни одно из них.Заразиться этими недугами, а в частности болезнью зомби, можно употребляя в пищу мясо животного, например оленя. Недуг может проявиться через два года после заражения.