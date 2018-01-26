Врачи рассказали, какие группы крови самые необычные

Группы крови по системе АВ0 и резус-фактору



0 (I) группа – не содержит антигенов, но содержит антитела альфа и бета;



А (II) группа содержит антиген А и антитела бета);



В (III) группа содержит антиген В и антитела альфа;



АВ (IV) группа содержит антигены А и В, но не содержит антител.



Эксперты сообщают, что группы крови по редкости могут по-разному распределяться среди разных народов. В основном различия наблюдается между количеством людей с первой и второй группой.Группы крови различаются по присутствию в низ агглютиногенов и агглютининов. В крови всех людей присутствует множество антигенов – белково-углеводных комплексов, способных индуцировать образование антител и склеиваться с ними, образуя комплексы антиген-антитело, разрушающие клетки крови и ткани.Эти антигены объединены в группы. Основное клиническое значение имеют группы антигенов систем АВ0 и резус-фактора (Rh). Групповые антигены системы АВ0 находятся в мембранах эритроцитов. Это антигены (агглютиногены) А и В.В жидкой части крови (плазме) находятся антитела к антигенам (агглютинины) – антитела альфа к антигенам А и антитела бета в антигенам В. По принципу присутствия в крови определенных антител и антигенов она делится на 4 группы:Среди жителей больших городов больше всего людей со второй группой крови (37-39%). Людей с первой группой от 30 до 35%, с третьей – около 20%, а с четвертой – 8-9,5%.Среди стандартных групп крови по системе АВ0 это действительно самая редкая группа. Считается, что появилась она сравнительно недавно около 1,5-2 тыс. лет назад. Очевидно, что эта группа крови является, как результатом разнообразия в питании, так и смешения рас.Особенностью четвертой группы крови является наличие в эритроцитах сразу двух антигенов – А и В. При этом в плазме крови нет антител. Отсутствие в крови антител позволяет переливать людям с четвертой группой крови кровь любой другой группы. То есть, такие люди являются универсальными реципиентами.Но сами они могут быть донорами только для лиц с четвертой группой крови, так как два антигена не позволяют переливать ее людям с любой другой группой.Отрицательной кровь называется в связи с наличием или отсутствием в ней еще одного антигена – резус-фактора (Rh). Rh – это тоже антиген эритроцитов, который присутствует в крови большинства населения нашей планеты (у 85%). И только у 15% населения резус-фактора в крови нет.Если перелить Rh+ кровь Rh- пациенту, то при первом переливании ничего страшного не произойдет: процесс первичной сенсибилизации проходит для организма незаметно, просто в крови в ответ на поступление антигена образуются антитела. Но при повторном введении в организм Rh+ крови развивается резус-конфликт – разрушение эритроцитов и гемолитическая анемия. То же самое случается при беременности, если мать Rh-, а плод Rh+. Страдает плод, у него развивается гемолитическая анемия. Таким образом, самая редкая группа крови среди стандартных – это четвертая отрицательная.Существует еще одна редкая группа, получившая название бомбейского феномена. Эта группа крови схожа с первой группой, в ее эритроцитах нет антигенов А и В, в плазме есть антитела (агглютинины) к этим антигенам – альфа и бета, а также антитела h. Эти дополнительные антитела и отличают кровь бомбейского феномена или, как ее еще называют, кровь пятой группы.Как и кровь первой группы, эту кровь можно переливать всем, так как она не содержит антигенов. Но лицам с бомбейской кровью можно переливать только такую же кровь, со всеми остальными группами она будет несовместима.Лица с бомбейской кровью встречаются крайне редко. Впервые они были обнаружены в Бомбее в 1952 году во время проведения исследований, связанных со вспышкой малярии. Этот феномен до сих пор не изучен до конца. Исследователи считают, что бомбейский феномен является следствием генетического сбоя из-за частых близкородственных браков. В Индии, где такие браки не редкость, бомбейская кровь встречается чаще, чем во всем мире.