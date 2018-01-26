Названа основная причина геморрагической болезни

Нехватка витамина К и его последствия



образование под кожей гематом и синяков;



кишечное кровотечение;



кровоизлияние в головной мозг и печень с летальным исходом;



кровяная рвота;



развитие гемофилии.



Причины дефицита антигеморрагического витамина



Плацента недостаточно хорошо пропускает витамин К.



У новорожденных несколько первых суток кишечник стерилен, то есть отсутствуют бактерии, в функции которых входит выработка витамина К.



Печень младенца еще не способна вырабатывать достаточное для свертываемости крови количество протромбина, в синтезе которого участвует витамин К.



Невысокая концентрация витамина в молоке матери.



Как восполнить дефицит витамина К

Диагностика при симптомах геморрагической болезни

С самого рождения организм ребенка должен быть обеспечен жизненно необходимыми витаминами. Часто наблюдается дефицит витамина К у новорожденных, который отвечает за свертываемость крови в организме, тем самым предотвращая внутренние кровотечения и кровоизлияние в мозг в течение первых суток жизни.Нехватка этого витамина может стать причиной смерти малыша.Еще не родившийся ребенок получает витамин К через плаценту, а после появления на свет – с материнским молоком при грудном вскармливании или с молочной смесью при искусственном питании. Но грудное молоко имеет недостаточное содержание витамина, поэтому младенцу требуется профилактическая суточная доза. Смеси для новорожденных обогащены витамином К в достаточном количестве, чтобы обеспечить необходимую норму. Поэтому дети на искусственном вскармливании реже подвержены риску, нежели те, кто питается исключительно грудным молоком.Дефицит витамина К может являться причиной внутренних кровотечений уже в начале жизненного пути. Опасные последствия:Недостаток витамина К может проявиться уже в первые сутки после рождения, но чаще явные симптомы дают о себе знать в течение недели характерными физиологическими отклонениями: кровотечение носовое, изо рта, пупочной ранки и заднего прохода, а также внутренние кровоизлияния.Появление таких симптомов или одного из них указывает на геморрагическую болезнь, что должно насторожить родителей, поскольку данное заболевание ведет к детской смертности.Склонность новорожденных к дефициту витамина может быть вызвана несколькими причинами.Позднее проявление геморрагического заболевания наблюдается в возрасте от одного до трех месяцев и сопровождается симптомами, свойственными для больного новорожденного.Риск недостатка витамина повышается вследствие некоторых ситуаций: прием женщиной во время беременности противосудорожных препаратов или лекарств от туберкулеза, расстройство дыхания у новорожденных детей (чаще недоношенных), кесарево сечение, использования во время родов вакуум-экстрактора или акушерских щипцов, а также преждевременные роды (до 37 недель).Исключить риск развития геморрагической болезни после рождения ребенка можно, искусственно компенсировав организм витамином К, который в качестве профилактической меры должен вводиться всем новорожденным детям, без исключения.Препарат вводят путем однократной инъекции в день рождения ребенка. Некоторые родители предпочитают для своего младенца пероральный способ, тогда капли дают поэтапно. Первый прием после рождения, второй – через 3-4 дня и третий (последний) спустя месяц.Введение витамина перорально проходит безболезненно для детей, но усваивается организмом хуже инъекционного, который показан грудничкам, попадающим в группу риска, или с уже выраженными симптомами. Окончательное решение относительно выбора способа остается за лечащим врачом.Важна и дородовая профилактика, к которой со всей ответственностью должна подойти будущая мама. Еще во время беременности сдают кровь на исследование, чтобы определить протромбиновый индекс. В случае отклонения от нормы, что свидетельствует о нехватке витамина К, доктор назначает препараты для его восполнения.После рождения молоко матери – единственный источник питания новорожденного, и дефицит витамина может стать серьезной проблемой. Избежать этого поможет правильное питание в период беременности. В рацион должны быть включены цветная капуста, листья шпината, зеленые томаты, пшеница, соевые продукты, морская капуста, зеленый чай. Также богаты витамином К яйца и говяжья печень. Такой же набор продуктов рекомендуется употреблять и кормящим мамам. Кроме этого, будущая мама должна ограничить прием медикаментов, провоцирующих геморрагическое заболевание, проводить лечение сопутствующих болезней только по предписанию доктора, проходить все необходимые обследования.Комплекс диагностических мероприятий заключается в проведении лабораторного и аппаратного исследования, выяснении факторов, которые могут отразиться на нехватке антигеморрагического витамина: медикаментозное лечение матери во время беременности, несоблюдение диеты, наличие сопутствующих заболеваний и ряд других причин. Важно зафиксировать первые симптомы заболевания и их выражение.На основе физикального обследования врач ставит предварительный диагноз, после чего для его подтверждения либо опровержения назначаются углубленные инструментальные и лабораторные методы диагностики. Лабораторные исследования позволят составить картину о функционировании системы гемостаза. Нейросонография и ультразвуковое исследование выявят кровоизлияние в головной мозг и другие органы новорожденного, если данный факт действительно имеется. Дефицит витамина К предельно точно определяется измерением его уровня в плазме крови.Когда кровотечение затронуло головной мозг, возможны серьезные повреждения ЦНС, в некоторых случаях – летальный исход. Если данное заболевание протекает без осложнений, то будущий прогноз благоприятен. После выздоровления других отклонений гемостаза не наблюдается.