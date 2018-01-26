Названа основная причина геморрагической болезни
Нехватка этого витамина может стать причиной смерти малыша.
Нехватка витамина К и его последствия
Еще не родившийся ребенок получает витамин К через плаценту, а после появления на свет – с материнским молоком при грудном вскармливании или с молочной смесью при искусственном питании. Но грудное молоко имеет недостаточное содержание витамина, поэтому младенцу требуется профилактическая суточная доза. Смеси для новорожденных обогащены витамином К в достаточном количестве, чтобы обеспечить необходимую норму. Поэтому дети на искусственном вскармливании реже подвержены риску, нежели те, кто питается исключительно грудным молоком.
Дефицит витамина К может являться причиной внутренних кровотечений уже в начале жизненного пути. Опасные последствия:
- образование под кожей гематом и синяков;
- кишечное кровотечение;
- кровоизлияние в головной мозг и печень с летальным исходом;
- кровяная рвота;
- развитие гемофилии.
Недостаток витамина К может проявиться уже в первые сутки после рождения, но чаще явные симптомы дают о себе знать в течение недели характерными физиологическими отклонениями: кровотечение носовое, изо рта, пупочной ранки и заднего прохода, а также внутренние кровоизлияния.
Появление таких симптомов или одного из них указывает на геморрагическую болезнь, что должно насторожить родителей, поскольку данное заболевание ведет к детской смертности.
Причины дефицита антигеморрагического витамина
Склонность новорожденных к дефициту витамина может быть вызвана несколькими причинами.
- Плацента недостаточно хорошо пропускает витамин К.
- У новорожденных несколько первых суток кишечник стерилен, то есть отсутствуют бактерии, в функции которых входит выработка витамина К.
- Печень младенца еще не способна вырабатывать достаточное для свертываемости крови количество протромбина, в синтезе которого участвует витамин К.
- Невысокая концентрация витамина в молоке матери.
Позднее проявление геморрагического заболевания наблюдается в возрасте от одного до трех месяцев и сопровождается симптомами, свойственными для больного новорожденного.
Риск недостатка витамина повышается вследствие некоторых ситуаций: прием женщиной во время беременности противосудорожных препаратов или лекарств от туберкулеза, расстройство дыхания у новорожденных детей (чаще недоношенных), кесарево сечение, использования во время родов вакуум-экстрактора или акушерских щипцов, а также преждевременные роды (до 37 недель).
Как восполнить дефицит витамина К
Исключить риск развития геморрагической болезни после рождения ребенка можно, искусственно компенсировав организм витамином К, который в качестве профилактической меры должен вводиться всем новорожденным детям, без исключения.
Препарат вводят путем однократной инъекции в день рождения ребенка. Некоторые родители предпочитают для своего младенца пероральный способ, тогда капли дают поэтапно. Первый прием после рождения, второй – через 3-4 дня и третий (последний) спустя месяц.
Введение витамина перорально проходит безболезненно для детей, но усваивается организмом хуже инъекционного, который показан грудничкам, попадающим в группу риска, или с уже выраженными симптомами. Окончательное решение относительно выбора способа остается за лечащим врачом.
Важна и дородовая профилактика, к которой со всей ответственностью должна подойти будущая мама. Еще во время беременности сдают кровь на исследование, чтобы определить протромбиновый индекс. В случае отклонения от нормы, что свидетельствует о нехватке витамина К, доктор назначает препараты для его восполнения.
После рождения молоко матери – единственный источник питания новорожденного, и дефицит витамина может стать серьезной проблемой. Избежать этого поможет правильное питание в период беременности. В рацион должны быть включены цветная капуста, листья шпината, зеленые томаты, пшеница, соевые продукты, морская капуста, зеленый чай. Также богаты витамином К яйца и говяжья печень. Такой же набор продуктов рекомендуется употреблять и кормящим мамам. Кроме этого, будущая мама должна ограничить прием медикаментов, провоцирующих геморрагическое заболевание, проводить лечение сопутствующих болезней только по предписанию доктора, проходить все необходимые обследования.
Диагностика при симптомах геморрагической болезни
Комплекс диагностических мероприятий заключается в проведении лабораторного и аппаратного исследования, выяснении факторов, которые могут отразиться на нехватке антигеморрагического витамина: медикаментозное лечение матери во время беременности, несоблюдение диеты, наличие сопутствующих заболеваний и ряд других причин. Важно зафиксировать первые симптомы заболевания и их выражение.
На основе физикального обследования врач ставит предварительный диагноз, после чего для его подтверждения либо опровержения назначаются углубленные инструментальные и лабораторные методы диагностики. Лабораторные исследования позволят составить картину о функционировании системы гемостаза. Нейросонография и ультразвуковое исследование выявят кровоизлияние в головной мозг и другие органы новорожденного, если данный факт действительно имеется. Дефицит витамина К предельно точно определяется измерением его уровня в плазме крови.
Когда кровотечение затронуло головной мозг, возможны серьезные повреждения ЦНС, в некоторых случаях – летальный исход. Если данное заболевание протекает без осложнений, то будущий прогноз благоприятен. После выздоровления других отклонений гемостаза не наблюдается.
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