Врачи назвали особенности нервного срыва у мужчин

Причины нервного срыва



субъективной непереносимостью для индивида;



отсутствием возможности повлиять на ход событий со стороны человека.



Как проявляется нервный срыв



бессонница либо, напротив, непреходящая сонливость;



сильные головные боли;



постоянное чувство беспочвенной тревоги;



отсутствие аппетита;



перепады настроения;



вялость, снижение работоспособности;



трудности с концентрацией внимания;



раздражительность;



неожиданные приступы ярости и гнева.



Специфика нервных срывов у мужчин

Профилактика и лечение нервного срыва

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Как утверждают медики, нервный срыв у мужчин происходит в результате длительного накопления негативных эмоций, постоянного пребывания в стрессовой ситуации или депрессии. Нередко срыв бывает спровоцирован психологической травмой, справиться с которой человек неспособен из-за отсутствия необходимых для этого ресурсов.Главной причиной нервного срыва является длительное пребывание в психотравмирующей ситуации, которая обладать двумя главными характеристиками:На фоне хронического стресса наступает истощение ресурсов нервной системы, что и вызывает симптомы нервного срыва.К самым распространенным причинам этого явления можно отнести проблемы в семье и на работе, болезнь или смерть близких людей, долговременные финансовые затруднения и так далее.Главными симптомам являются:У мужчин и женщин внешние проявления нервного срыва могут различаться. Связано это с существующими в обществе стереотипами, диктующими правила гендерного поведения. Считается, что женщина может демонстрировать свои эмоции, в то время как мужчина во всех ситуациях обязан сохранять невозмутимость. Подобное положение дел приводит к тому, что женщина, проявляя негативные переживания, уменьшает проявления хронического стресса. Мужчина же стремится скрывать, что ему тяжело, поэтому внутреннее напряжение, постепенно накапливаясь, может приводить к более разрушительным последствиям.У мужчин нервный срыв может практически не иметь каких-либо внешних проявлений, что связано с продиктованной обществом необходимостью быть «сильным» и «мужественным». Тем не менее, за этим «фасадом» кроются глубокие переживания, которые могут проявлять себя весьма специфическим образом.Мужчины в ситуации нервного срыва могут начать употреблять большое количество алкоголя, чтобы снизить внутреннюю напряженность и получить возможность расслабиться хотя бы на короткое время.Накопившееся нервно-психическое напряжение может «соматизироваться»: начинают развиваться психосоматические заболевания. Как правило, страдает сердечно-сосудистая система. Возможно, именно с этим фактором связана меньшая продолжительность жизни мужчин: женщины «выпускают пар» наружу и испытывают облегчение, мужчинам же приходится накапливать негативные переживания, не имея при этом возможности продемонстрировать их окружающим.Нервный срыв у мужчин может проявляться в повышенной агрессивности. Человек становится раздражительным и придирчивым, начинает устраивать скандалы и даже заниматься рукоприкладством. Для женщин такое поведение характерно в меньшей степени.К сожалению, мужчины, испытывающие симптомы этого недуга, предпочитают не обращаться к психологам и психотерапевтам. Связано это с боязнью показаться слабым и неспособным справиться с ситуацией самостоятельно. Но оказать грамотную помощь способен только специалист: может потребоваться как психотерапия, так и медикаментозное лечение.По-настоящему надежной профилактики нервных срывов не существует: каждый человек в определенных обстоятельствах подвержен этому состоянию. Однако есть способы, позволяющие избежать срыва. Во-первых, следует позволить себе проявлять негативные эмоции, не накапливая их внутри себя. Во-вторых, справиться с напряжением помогают регулярные занятия спортом: эмоции могут находить выход в физической активности. Наконец, не следует бояться обращаться за помощью: это является не проявлением слабости, а рациональным решением возникшей проблемы.Нервный срыв может произойти у любого человека, каким бы сильным он ни был. Не стоит замыкаться в себе или пытаться подавить негативные переживания: это может привести к развитию психосоматических заболеваний, опасных зависимостей и неврозов. Своевременное обращение к специалисту поможет найти в себе ресурсы для преодоления сложной жизненной ситуации и избавиться от неприятных симптомов нервного срыва.