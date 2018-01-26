Известное комнатное растение калечит людей

Австралийские медики обнаружили неожиданную тенденцию: у многих пациентов наблюдались странные травмы ушей. Начиная с 2012 года по меньшей мере 28 человек обратились с повреждениями ушных каналов и барабанных перепонок.Общее у всех пациентов было лишь одно: все они держали дома растения из рода юкка. Это древовидные вечнозелёные растения родом из Центральной Америки. Многие из них размещаются в садах и на верандах, а также в офисах и иногда в квартирах.Одной из главных примет доморощенного вредителя являются длинные тонкие листья, заострённые на конце. И медики пришли к выводу, что именно эти листья-“шпаги” становятся орудием преступления.По словам медиков из Мельбурна, если человек живёт или работает в непосредственной близости от юкки, то он рискует получить травмы, вплоть до потери слуха.Из 28 обследованных пациентов, которым листья случайно попали в ушной проход, у 25 наблюдалась перфорация барабанных перепонок, то есть разрывы, которые могут приводить к нарушению слуха. Ещё трём пациентам повезло чуть больше – их растения наградили лишь повреждениями наружных ушей и слуховых каналов.По словам профессора Стивена О’Лири (Stephen O’Leary) из Университета Мельбурна, когда человек решает посадить или приобрести юкку, вряд ли он беспокоится о возможных травмах ушей. Но на самом деле длинные остроконечные листья могут проникать в ушной проход, словно стрела, рассказал медик в интервью радиостанции ABC.Когда какой-либо предмет пробивает барабанную перепонку, это сопровождается не только нарушением слуха, но и частыми головокружениями, потерей равновесия; также повышается риск попадания внутрь инфекции.В большинстве случаев повреждённая барабанная перепонка заживает в течение нескольких недель, однако в ситуации с юккой всё немного сложнее. Листья растения настолько острые и тонкие, что им ничего не мешает продвинуться дальше и зацепить среднее и даже внутреннее ухо.Если мембрану между этими частями слуховой системы повредится, жидкость (перилимфа) из внутреннего уха просочится в среднее, и тогда человеку обеспечены очень серьёзные проблемы. Такая травма известна как перилимфатический свищ (или фистула). И она наблюдалась у 4 из 25 пациентов с повреждением барабанных перепонок.Все они в течение нескольких дней после травмы испытывали головокружение и дискомфорт, однако вовремя обратились к специалистам.Медики поясняют: в данном случае промедление опасно. Повреждение барабанной перепонки может зажить, однако внутренняя травма так и останется, и человек о ней даже не узнает, пока у него не начнутся проблемы со слухом, равновесием и вестибулярным аппаратом.Авторы исследования, опубликованного в издании Clinical Otolaryngology, отмечают, что вред, который человеку могут нанести растения, недооценивается. В конкретном случае с юккой возможны также “нападения” на глаза и горло (особенно это касается детей). Поэтому отоларингологам, хирургам и врачам скорой помощи стоит помнить о таких, казалось бы, нелепых причинах повреждений.Что касается самих любителей растений, им учёные рекомендуют почаще подрезать листья и размещать горшки с вечнозелёными “террористами” в наиболее безопасных местах, где находится меньше всего людей (например, не рядом с входом в комнату, а в углу).Если человека случайно “зарезала” юкка, стоит немедленно обратиться к врачу, даже если нет очевидных причин для беспокойств, заключает профессор О’Лири. На у если по какой-то непонятной причине кому-то самому захочется сунуть голову в горшок с юккой, то лучше перед этим просто надеть наушники.