Назван чай, который поможет при синдроме раздраженного кишечника

Специалисты в области здорового питания назвали четыре разновидности чая без кофеина, которые помогут жертвам синдрома раздраженного кишечника. Надо помнить, что во многих напитках содержится кофеин, стимулирующий кишечную подвижность, однако это далеко не всегда идет на пользу людям с данным расстройством.

Чай из куркумы. Куркума оказывает смягчающее воздействие на пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Исследования показывают, что эта специя помогает облегчить симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Добавьте несколько кусочков куркумы в кружку с кипящей водой и дайте немного настояться. Также в тёплую воду можно добавить половину чайной ложки экстракта куркумы, чтобы сделать прекрасный утренний напиток.

Чай с алоэ-вера. Этот богатое нутриентами растение содержит 12 различных типов антрахинонов - феноловых компонентов, обеспечивающих слабительный эффект. Если при синдроме раздраженного кишечника (СРК) человек часто жалуется на запоры, то это лучший напиток. Приготовить такой чай очень просто - достаточно добавить несколько кусочков алоэ-вера или гель на основе этого растения в горячую воду.

Чай с мятой. Существует достаточно научных доказательств того, что мята полезна для желудка. При СРК отмечаются такие симптомы, как вздутие и газообразование, и именно в этом случае может помочь мятный чай.

Чай с семенами фенхеля и куркумой. В Индии семена фенхеля довольно часто подают к столу после приема пищи для нормального пищеварения. Наука также подтверждает полезные свойства этих семян. В комбинации с куркумой фенхель способствует снижению болей в желудке и смягчению других симптомов синдрома раздраженного кишечника.
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