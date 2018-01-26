Назван чай, который поможет при синдроме раздраженного кишечника
Чай из куркумы. Куркума оказывает смягчающее воздействие на пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Исследования показывают, что эта специя помогает облегчить симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Добавьте несколько кусочков куркумы в кружку с кипящей водой и дайте немного настояться. Также в тёплую воду можно добавить половину чайной ложки экстракта куркумы, чтобы сделать прекрасный утренний напиток.
Чай с алоэ-вера. Этот богатое нутриентами растение содержит 12 различных типов антрахинонов - феноловых компонентов, обеспечивающих слабительный эффект. Если при синдроме раздраженного кишечника (СРК) человек часто жалуется на запоры, то это лучший напиток. Приготовить такой чай очень просто - достаточно добавить несколько кусочков алоэ-вера или гель на основе этого растения в горячую воду.
Чай с мятой. Существует достаточно научных доказательств того, что мята полезна для желудка. При СРК отмечаются такие симптомы, как вздутие и газообразование, и именно в этом случае может помочь мятный чай.
Чай с семенами фенхеля и куркумой. В Индии семена фенхеля довольно часто подают к столу после приема пищи для нормального пищеварения. Наука также подтверждает полезные свойства этих семян. В комбинации с куркумой фенхель способствует снижению болей в желудке и смягчению других симптомов синдрома раздраженного кишечника.
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