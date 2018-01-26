Масло может спасти женщин от старения

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Желание избавиться от морщин в определенном возрасте приходит ко всем женщинам. Увы, эта задача из числа трудно решаемых.Единственным методом, действительно решающим эту проблему, является пластическая хирургия. Или ботокс. Но в Сети – масса фото знаменитых и не очень людей с плачевными результатами этих манипуляций. Да и цена такой красоты в ее прямом – денежном эквиваленте очень высока.Кремы от морщин – это вторая по массовости и эффективности методика избавления от морщин. Увы, рекламные обещания превосходят практический результат. И это несмотря на то, что так называемые антивозрастные кремы – это автоматическое попадание в более высокую ценовую категорию. Справедливости ради скажем, что регулярное использование таких кремов в сочетании с другими антивозрастными процедурами действительно помогают если не избавиться от глубоких морщин, то по крайней мере оттянуть момент массового образования новых. Поэтому кремы против морщин все-таки должны стоять на полочке, если вам под тридцать и более.Использование масел в борьбе против морщин – несправедливо забытая процедура. Ее преимущества — в относительно невысокой цене, а также в абсолютной натуральности.Чтобы избавиться от морщин вокруг глаз, воспользуйтесь касторовым маслом. Его чаще применяют для ухода за волосами и ресницами, но это масло прекрасно зарекомендовало себя как средство для питания и смягчения кожи лица, а также в борьбе с мелким морщинками вокруг глаз.Еще одно масло, которое охотно используют косметологи – миндальное. Оно хорошо подходит для питания, смягчения, и омоложения любого типа кожи, и, конечно же, для ухода за кожей вокруг глаз.Для ухода за обезвоженной, вялой, увядающей кожей лица прекрасно подходит масло шиповника. Оно великолепно тонизирует кожу в целом и помогает избавиться от ранних морщинок на коже вокруг глаз.Примерно такое же воздействие оказывает масло авокадо. Оно способствует увлажнению, омоложению, и оздоровлению кожи, устраняет такие ее проблемы как сухость, шелушение, дряблость, и потерю эластичности. Хорошо успокаивает кожу, снимает воспаления, и стимулирует регенерацию ее поврежденных клеток.Масло абрикосовых косточек – еще одно прекрасное средство для ухода за чувствительной и проблемной кожей, и для профилактики морщин вокруг глаз.