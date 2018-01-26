Лечение гастрита с повышенной кислотностью: 6 эффективных народных средств

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, в основе которого лежит нарушение секреции желудка. Гастрит с повышенной кислотностью (гиперацидный) сопровождается повышенной функцией желудочной секреции.Эффективность лечения гастрита с повышенной кислотностью зависит от запущенности воспалительного процесса, его вида и от дисциплинированности и ответственности самого пациента, поскольку при любом лечении, медикаментозном, народными средствами — без соблюдении диеты и искоренения вредных привычек, вылечить гастрит невозможно.Отвар корня солодки: 10 г измельченного корня залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 20 минут. Охладить в течение 45 минут, процедить, отжать и довести объем до 1 стакана. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Солодка нормализует кислотность.Отвар листьев мяты перечной (15 г), листьев вахты трехлистной (2 г), соцветий тысячелистника (15 г), семян укропа (15 г), зверобоя продырявленного (30 г): 2 столовые ложки приготовленной смеси залить 2 стаканами кипятка и выпаривать в течение 2 часов, затем процедить. Отвар пить в течение дня. Курс лечения – 2 недели.Настой травы чистотела (1 часть), цветков ромашки (2 части), травы тысячелистника и зверобоя (по 2 части): 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настаивать в течение 20 минут. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды.Настой травы зверобоя (8 частей), листьев подорожника (8 частей), травы сушеницы (8 частей), травы золототысячника (4 части), листьев мяты (2 части), травы спорыша (4 части), корневища аира (2 части), плодов тмина (3 части), травы тысячелистника (1 часть): 2 столовые ложки сбора заварить 1 л кипятка. Настаивать в течение 12 часов, процедить. Пить по 0,5 стакана 4 раза в день через 1 час после еды.Настой измельченных семян льна (10 г), травы тысячелистника (20 г), цветков ромашки (20 г): 4 столовые ложки смеси залить 1 стаканом кипятка и настаивать в течение 20 минут. Пить по 0,5 стакана настоя 3–4 раза в день.Настой травы зверобоя продырявленного: 3 столовые ложки измельченной травы залить 1 стаканом кипятка. Настаивать в течение 2 часов. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды для регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта.