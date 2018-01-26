Названы проверенные народные способы для лечения бронхита
Повреждение и воспаление бронхиального дерева может возникать как самостоятельный, изолированный процесс (первичный бронхит) или развиваться как осложнение на фоне имеющихся хронических заболеваний и перенесенных инфекций (вторичный бронхит).
Повреждение слизистого эпителия бронхов нарушает выработку секрета, двигательную активность ресничек и процесс очищения бронхов. Разделяют острый и хронический бронхит, различающиеся по этиологии, патогенезу и лечению.
При бронхитах на помощь приходят средства из арсенала народной медицины.
Рецепт 1
Настой корня алтея лекарственного (2 части), корня солодки голой (2 части), почек сосны обыкновенной (1 часть), листьев шалфея лекарственного (1 часть), плодов аниса обыкновенного (1 часть): 1 столовую ложку смеси залить на ночь в термосе 1 стаканом кипятка. Утром процедить. Принимать по 1 столовой ложке 2–3 раза в день.
Рецепт 2
Отвар корневища первоцвета весеннего: 1 столовую ложку сухого измельченного корневища залить 1 стаканом кипятка, нагревать 30 минут на кипящей водяной бане, периодически помешивая. Охладить при комнатной температуре в течение 30 минут, затем процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.
Рецепт 3
Настой почек сосны обыкновенной (40 г), листьев подорожника большого (30 г), листьев мать-и-мачехи (30 г): 1 столовую ложку смеси залить на ночь в термосе 1 стаканом кипятка, утром процедить. Пить по 0,25 стакана 3 раза в день.
Рецепт 4
Отвар тимьяна: 10 г травы залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут. Охладить в течение 45 минут, процедить, отжать и довести объем жидкости до 1 стакана. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза 1 в день.
Рецепт 5
Настой хвоща полевого: 1 столовую ложку измельченной травы заварить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение 2–3 часов. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.
Рецепт 6
Настой травы маргаритки многолетней: 2 чайные ложки травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать в закрытом сосуде в течение 2 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил ignat в категорию Пульмонология
Добавить комментарий