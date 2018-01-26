Эти продукты помогут печени оставаться здоровой

Какие бы вредные вещества ни попадали в наш организм, все они проходят через печень.Печень – орган, в котором происходит более 600 различных биохимических реакций.Недаром, ее называют лабораторией организма. Она выполняет множество различных функций, чем подчеркивается ее важность для поддержания здоровья. Существует ни много ни мало, а 14 лучших и худших продуктов для вашей печени. Возможно, их наберется и больше, но эти «супер» и «анти» на все 100%!ОВСЯНАЯ КАШАДа, да. Уж сколько можно говорить о ней!.. И все же мы снова за свое: в овсянке найдены биологически активные вещества, оказывающие благоприятное воздействие на работу печени, поджелудочной и щитовидной желез. К тому же пища с большим количеством клетчатки может помочь вашей печени хорошо функционировать. Ученые утверждают, что овсяная каша помогает избавиться от лишних килограммов и жира на животе, благодаря чему печень будет находиться в здоровом состоянии. Главное, правильно выбирайте хлопья (зерна очень долго варятся, но если вы перфекционист, тогда употребляйте зерновую кашу, а еще лучше пророщенные зерна). Хлопья выбирайте покрупнее и потолще («Геркулес» и «Экстра 1»). Их производят из цельных зерен, в них сохраняются полезные масла, минералы и витамины.ЖИРНЫЙ ПРОДУКТ ВРАГ ВАШЕЙ ПЕЧЕНИГамбургеры и картошка-фри точно не сохранят ей здоровье. Если есть слишком много продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, то это затруднит ее работу. Со временем такое питание может привести к воспалению печени, поджелудочной. Поэтому когда вы в следующий раз зайдете в ресторан быстрого питания, остановите свой выбор на салате.БРОККОЛИАмериканские ученые утверждают, что брокколи защищает от неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, в 2016 году ученые из Университета штата Иллинойс в своей статье, опубликованной в журнале Journal of Nutrition, сообщили, что регулярное потребление брокколи снижет риск развития рака печени. Способов приготовления этого овоща много. Конечно, самый простой – брокколи на пару, но не всем по вкусу придется такая диетическая еда.САХАР, ВЫЙДИ ВОН!Слишком много сладостей может негативно отразиться на вашей печени. Почему? Дело в том, что печень перерабатывает сахар в жир. Слишком много сахара? Печень произведет много жира и он начинает накапливаться в организме. В конечном счете, у вас диагностируют ожирение печени. Так что сделайте доброе дело для своей печени – не ешьте много сладостей.ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙВ зеленом чае присутствуют антиоксиданты – катехины. У ученых есть доказательства того, что эти органические вещества из группы флавоноидов могут снизить риск развития некоторых видов рака, в том числе и рака печени. Катехинов много в свежем зеленом чае, который пьют горячим. А вот в готовых к у потреблению напитках под названием «зеленый чай», продающихся в супермаркетах, их гораздо меньше.ВОДАЗдоровье печени во многом зависит от того, есть ли у человека лишние килограммы. Поэтому нужно поддерживать нормальный вес тела. Для этого постарайтесь пить вместо сладких газированных безалкогольных напитков обычную воду (естественно, бутилированную). Вас приятно удивит снижение количества потребляемых калорий.МИНДАЛЬВ орехах, особенно в миндале, много витамина Е (он является мощным антиоксидантом) и разных питательных веществ, которые, согласно исследованиям, защищают от жировой болезни печени. К тому же, миндаль полезен для сердца, а в статье ученых их Калифорнийского университета, опубликованной в прошлом году в журнале Cancer Letters, говорится, что он также снижает риск рака толстой кишки. Поэтому добавляйте миндаль в салаты или просто кушайте его, если вам вдруг захочется перекусить.КОФЕКофеманы, радуйтесь! Ученые утверждают, что 2-3 чашки кофе в день защищают печень от воздействия чрезмерного количество алкоголя и нездоровых продуктов питания. Также есть доказательства, что этот напиток снижает риск развития рака печени.В 2016 году английские ученые из Университета Саутгемптона провели мета-анализ девяти исследований и пришли к выводу, что регулярное потребление кофе в небольших количествах защищает от цирроза печени. Результаты этого мета-анализа были опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.СОЛИ МЕНЬШЕОрганизму человека нужна соль, но не в таких количествах, в которых многие из нас ее потребляют. Если в вашем рационе много натрия (т.е. соли), то это может привести к фиброзу, являющемуся первой стадией рубцевания печени. А отсюда уже недалеко и до цирроза. Старайтесь есть меньше обработанных продуктов. Кушайте свежие, а не консервированные овощи. И вообще – спрячьте солонку!ШПИНАТВ листовой зелени, особенно в шпинате, много антиоксиданта под названием глутатион. Он помогает печени хорошо функционировать. Кстати, печень сама вырабатывает глутатион, но иногда его бывает недостаточно. Поэтому рекомендуем включить в ваш рацион шпинат. В шпинате также много бета-каротина, который снижает риск появления астмы, а также калия, с помощью которого понижается артериальное давление. В конце концов, это отличная основа для многих салатов.ЧЕРНИКАВ чернике в большом количестве содержатся питательные вещества под названием полифенолы. Эти вещества защищают от неалкогольной жировой болезни печени, которая часто связана с высоким уровнем холестерина и ожирением. Если вы не любите чернику или она не продается в вашем городе, то полифенолами богат черный шоколад. Также эти вещества в достаточно большом количестве присутствуют в оливках и сливах.АЛКОГОЛЬ ОНА НЕ ЛЮБИТЕсли вы будете пить слишком много алкоголя, то это нанесет вред вашей печени. Со временем может развиться цирроз печени. Вред может нанести и нерегулярное употребление алкоголя в большом количестве. Женщинам достаточно одного бокала вина в день, а мужчинам – два бокала.СПЕЦИИХотите сохранить одновременно в здоровом состоянии печень и сердце? Тогда не забывайте о специях, особенно об орегано, шалфее и розмарине (также рекомендуем обратить внимание на корицу, карри и тмин). Они являются богатым источником полезных полифенолов. К тому же благодаря использованию специй можно сократить использование соли.СНЕКИ УБРАТЬВам, конечно, известно, что в снэках, например, в чипсах, много сахара, соли, жира. Естественно, это не приносит пользу вашей печени. Во многих странах уже борются с общедоступностью снеков, из школ убирают автоматы с такими продуктами. Тем не менее, они по-прежнему присутствуют во многих торговых точках.Поэтому заранее позаботьтесь о здоровой закуске (например, носите с собой фрукты или их сушеные варианты).