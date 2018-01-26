Эти напитки наверняка очистят организм

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Большинство продуктов, которые человек в наши дни ежедневно употребляет в пищу, не слишком полезны для организма.Они в больших количествах содержат различные красители, ароматизаторы и загустители.А если к этому добавить, что многие люди имеют вредные привычки, курят, употребляют спиртные напитки, на бегу перекусывают фастфудом, пьют газировку… Из-за этого в крови и накапливаются вредные вещества и токсины. Они затрудняют работу печени, снижают иммунитет, нарушают процессы кроветворения, провоцируют гормональные сбои, изменяют обмен веществ, вызывают развитие ожирения и различных заболеваний. Именно поэтому очень важно следить за своим рационом питания и включать в него продукты, способствующие очищению организма, советует автор известной методики оздоровления Майя Гогулан в книге «Народный лечебник Майи Гогулан. Целительные свойства нашей пищи».1. Сок капусты обладает великолепным очищающим действием и сбавляющим вес свойством. Единственный недостаток, как уже говорилось, – повышенное газообразование, которое объясняется тем, что сок капусты разлагает химической реакцией накопившиеся в кишечнике продукты гниения. Клизмы помогут удалить как газ, так и продукты гниения, вызывающие газы. Если после питья сока капусты образуется большое количество газов или ощущается беспокойство, то это может быть следствием ненормального токсического состояния кишечника. В этом случае рекомендуется перед употреблением большого количества этого сока очистить кишечник, выпивая ежедневно морковный сок либо смесь соков моркови и шпината в течение 2–3 недель с ежедневным очищением клизмой. Замечено, что когда кишечник в состоянии усвоить капустный сок, то он действует как длительное очистительное средство, в особенности при ожирении.2. Сок сырого картофеля хорошо очищает весь организм. С морковным соком и соком сельдерея хорошо помогает при нарушении пищеварения, нервных расстройствах. Ежедневное употребление 500 мл морковного, огуречного, свекольного и картофельного сока за короткий срок очищает и оздоравливает организм при условии, что исключены из рациона мясные и рыбные продукты.3. Смесь морковного, свекольного и огуречного соков – великолепное средство целительного очищения желчного пузыря, печени и потовых желез. При этом следует воздержаться от крахмала, мяса, концентрированных Сахаров.4. Употребление 1 винного бокала свекольного сока за один прием может вызвать очистительную реакцию, а именно: небольшое головокружение или тошноту. Опыт показывает, что в первое время лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, а затем постепенно увеличивать количество свекольного сока, чтобы организм лучше воспринимал его очистительное действие. Обычно достаточно от 1 до 1? стакана сока (свекольного) 2 раза в день. Содержание кальция в свекле обеспечивает общее питание клеток организма, а содержание хлора является очищающим средством печени, почек и желчного пузыря, стимулируя деятельность лимфы во всем теле.5. Для очищения кровеносной системы от всевозможных отложений, для понижения давления, для очищения желудка, при спазмах сосудов головного мозга принимают настой чеснока: треть бутылки наполнить нарезанным чесноком, залить водкой или 50–60%-м спиртом. Настоять 14 дней в теплом месте, ежедневно взбалтывая. Принимать по 5 капель 3 раза в день до еды на 1 чайную ложку холодной воды.Продукты, способствующие процессу развития медленно прогрессирующих заболеваний: отбеленная мука, сахар, рис; обработанная пища с синтетическими добавками, земляной орех, яйцо, кофе, молоко, сыры, жирная, соленая и острая пища, рафинированная и фальсифицированная.