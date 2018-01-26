Ученые: родителям не стоит предлагать алкоголь подросткам

Многие родители думают, что если их ребенок познакомится с алкоголем не в компании друзей, а дома за обеденным столом – это научит его умеренности, и он будет употреблять алкоголь осознанно. Первое исследование, проведенное на эту тему, показало, что дела обстоят с точностью до наоборот – подростки, впервые попробовавшие алкоголь дома, склонны к злоупотреблению алкоголем и гораздо чаще вредят себе этим, чем те, кто впервые пил алкоголь не с родителями. Результаты работы опубликованы в издании Lancet Public Health.Исследователи из университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales, Австралия) во главе с профессором Ричардом Маттиком (Richard Mattick) шесть лет наблюдали за почти двумя тысячами семей, в которых росло 1927 детей в возрасте 12 лет (на начало исследования). Профессор Маттик отметил, что он и его коллеги стали первопроходцами в изучении вопроса о том, как получение алкоголя от родителей влияет на жизнь ребенка в долгосрочной перспективе. В Австралии около 15% родителей предлагали ребенку попробовать алкоголь в возрасте 12 лет – в самом начале исследования. К 18 годам подростки пробовали алкоголь дома уже в 57% семей. Если говорить об алкоголе, полученном из любых источников, не только из рук родителей – 19% детей пробовали его, уже когда им было 12, и 79% – к 18 годам. Отдельный опрос, проведенный в Великобритании, показал, что проблема актуальна не только для Австралии – каждый шестой родитель предлагал алкоголь ребенку, не достигшему 14 лет, причем среди людей с высшим образованием процент был куда выше, чем среди безработных респондентов без образования.В целом результаты австралийского исследования оказались следующими: если подросток пробовал алкоголь дома, вероятность того, что он найдет другой источник алкоголя и еще раз употребит спиртосодержащий напиток в течение года, увеличивалась вдвое. Пившие алкоголь дома подростки в 2,6 раза чаще были склонны к неумеренному употреблению спиртного, и в 2,5 раза чаще так или иначе получали вред от этого. Таким образом, резюмировали специалисты, польза раннего знакомства с алкоголем в домашних условиях – это миф, и не следует предлагать детям алкоголь, пока они не достигнут совершеннолетия.