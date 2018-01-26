Что такое ВПЧ: россияне затруднились ответить

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Вирус папилломы человека – инфекция, которая хотя бы раз в жизни попадает в организм большинства людей, достигших возраста полового созревания (передается вирус половым путем). Чаще всего иммунная система самостоятельно справляется с этим вирусом, однако если по каким-то причинам этого не произошло, у носителя вируса могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем: вплоть до развития злокачественных новообразований. В России гораздо чаще инфицируются онкогенными (провоцирующими рак) штаммами вируса, чем в мире в целом – до 40% всех заражений. При этом более чем каждый второй россиянин не знает, что это за вирус и чем он опасен.Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные опроса, проводившегося в декабре 2017 года. Только 44% респондентов сообщили, что слышали такое название болезни, как вирус папилломы человека. Среди мужчин доля осведомленных о вирусы не превышает трети, среди женщин – выше, но не более 73% в зависимости от возрастной категории (максимум – в категории 25-34 года). В селах уровень информированности ниже, чем в городах. На вопрос, как передается вирус, смогли ответить только 26% из всех тех, кто знал о его существовании. 39% знали о том, что ВПЧ может провоцировать развитие рака (например, рака шейки матки). О самом раке шейки матки знали 83% опрошенных. Большинство (66%) респондентов на вопрос о профилактике рака шейки матки ответили, что необходимо пользоваться средствами контрацепции и встречаться с одним и тем же половым партнером, в качестве мер профилактики также назвали вакцинацию и скрининги. Каждый второй россиянин при этом в первую очередь получает информацию от врача, 19% пользуются для этого интернетом, 15% – читают СМИ.