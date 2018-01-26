Даже одна сигарета повышает риск развития инсульта и заболеваний сердца

Основная причина преждевременной смерти курильщиков – это вовсе не рак, а сердечно-сосудистые заболевания. Они уносят 48% всех жизней в этой категории. Если взять 100 человек среднего возраста, которые курят по 20 сигарет в день, то инфаркта или инсульта следует ожидать у семи из них. Если же все эти люди существенно сократят потребление табака и будут выкуривать в день всего по одной сигарете – этого тоже будет недостаточно, хоть и значительно сократит смертность. Инфаркт или инсульт в таком случае случится у троих человек из 100. При этом для женского организма сигареты вреднее, чем для мужского.Исследователи из Великобритании во главе с профессором Алланом Хэкшоу (Allan Hackshaw) из Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали 141 научную работу. Они выяснили, что сократить количество выкуриваемых сигарет – недостаточно, оптимальный вариант – это полностью отказаться от пагубной привычки. Ученые отметили, впрочем, что тем, кто сокращает потребление сигарет, проще потом бросить курить. Однако среди тех, кому бросить пока не удалось, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт развиваются чаще. Так, среди мужчин, выкуривающих всего одну сигарету в день, инсульты происходят чаще на 25%, а ишемическая болезнь сердца развивается чаще на 48%. Среди женщин – 31% и 57% соответственно. Профессор Хэкшоу пояснил, что среди курильщиков во многих странах сейчас существует тенденция к снижению количества сигарет в день, считается, что это сокращает риск развития рака. Это действительно так, но если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях и инсульте – этого недостаточно.