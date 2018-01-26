В 2018 году в России ожидается рост цен на лекарства. В 2017-м российские производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Средняя цена за упаковку увеличилась на 7%, сообщают «Известия». По их мнению, в аптеках лекарства подорожают примерно на столько же.За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 1,07 трлн рублей. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок. Эксперты отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства.«Дешевые препараты устарели в плане качества, поэтому российские производители постепенно отказываются от них, — рассказал исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш. — А новые препараты улучшенного качества стоят дороже. Кроме того, дешевые препараты невыгодно производить, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена».Специалисты фармацевтического рынка также отмечают, что производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки опта и розницы. Доля жизненно важных лекарств российского производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84%. ЖНВЛП по итогам года впервые подешевели на 1,8%.Ранее «Известия» писали, что импортные лекарства в России тоже дорожают — в прошлом году фиксировался рост цен на 14%.