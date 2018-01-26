Прыжки со скакалкой помогут быстро похудеть

Если Вам необходима несложная тренировка для всего тела, которая занимает буквально несколько минут, тогда скакалка – Ваш лучший друг. Упражнения со скакалкой тренируют все мышцы, но в то же время они легкие и не отнимают много времени.Как отметил Питер Шульман из University of Connecticut Health Centre, прыжки со скакалкой полезны для сердца, они также укрепляют все тело и сжигают много калорий за короткий промежуток.После шести недель наблюдений за добровольцами выяснилось, что 10-минутные тренировки со скакалкой один раз в день были эффективнее, чем бег трусцой в течение 30 минут. У участников эксперимента значительно улучшилось состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам исследователей, занятия со скакалкой полезнее гребли и плаванья. Они позволяют сжечь больше калорий и направлены практически на все группы мышц.