Прыжки со скакалкой помогут быстро похудеть
Как отметил Питер Шульман из University of Connecticut Health Centre, прыжки со скакалкой полезны для сердца, они также укрепляют все тело и сжигают много калорий за короткий промежуток.
После шести недель наблюдений за добровольцами выяснилось, что 10-минутные тренировки со скакалкой один раз в день были эффективнее, чем бег трусцой в течение 30 минут. У участников эксперимента значительно улучшилось состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам исследователей, занятия со скакалкой полезнее гребли и плаванья. Они позволяют сжечь больше калорий и направлены практически на все группы мышц.
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